Казахстан зарегистрировал однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована Министерством здравоохранения Казахстана. Об этом заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в сообщении.



По официальным данным, эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4 процента с 28-го дня после получения иммунизации. Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80 процентов превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов, отметили в РФПИ.



"Вакцина "Спутник V" уже успешно применяется в Казахстане для профилактики новой коронавирусной инфекции. Регистрация препарата "Спутник Лайт" позволит обеспечить страну еще одной высокоэффективной и безопасной вакциной против коронавируса. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" сократит сроки вакцинации населения и ускорит создание коллективного иммунитета", - приводятся слова главы фонда Кирилла Дмитриева.



В феврале Казахстан зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V" и организовал ее выпуск на "Карагандинском фармацевтическом комплексе" при поддержке технологического трансфера со стороны РФПИ и НИЦЭМ имени Гамалеи.



Как отмечает РИА Новости, вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек.