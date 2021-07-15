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Кто выдает медицинский отвод от вакцинации

Просмотров:571 Опубликовано: Сегодня, 19:03
Кто выдает медицинский отвод от вакцинации
Фото Турар Казангапов
По новому постановлению главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова медицинские отводы от вакцинации против коронавируса для предоставления по месту работы выдают участковые врачи, передает Tengrinews.kz.

"Справку о наличии постоянного или временного медицинского противопоказания к вакцинации против коронавируса выдает участковый врач, при его отсутствии - фельдшер для предоставления по месту работы при необходимости. При этом диагноз указывается по согласию пациента", - говорится в постановлении.

Также в новом постановлении обновился перечень объектов, сотрудников которых обязали вакцинироваться от коронавируса. Под исключение подпадают граждане, имеющие постоянные медицинские противопоказания и переболевшие COVID-19 в течение последних трех месяцев.

Напомним, в Казахстане утвердили новые сроки обязательной вакцинации. Теперь в срок до 10 августа 2021 года нужно организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19.

Невакцинированные сотрудники должны будут сдавать ПЦР-анализ раз в неделю. Как заявлял ранее министр здравоохранения Алексей Цой, платить за тесты придется самим сотрудникам или их работодателям.


Источник: Tengrinews.kz
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