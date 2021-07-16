Рост выявленных больных коронавирусом зафиксирован в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 5648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀



в городе Нур-Султан – 1549,

в городе Алматы – 885,

в городе Шымкенте – 421,

в Акмолинской области – 175,

в Актюбинской области – 215,

в Алматинской области – 188,

в Атырауской области – 329,

в ВКО – 63,

в Жамбылской области – 77,

в ЗКО – 259,

в Карагандинской области – 746,

в Костанайской области – 116,

в Кызылординской области – 110,

в Мангистауской области – 208,

в Павлодарской области – 178,

в СКО – 95,

в Туркестанской области – 34.



Всего в стране подтверждено 477 754 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки



В Казахстане 3 012 человек выздоровели от коронавирусной инфекции



в городе Нур-Султане - 1372,

в городе Алматы - 334,

в городе Шымкенте - 130,

в Акмолинской области - 80,

в Актюбинской области - 38,

в Алматинской области - 62,

в Атырауской области - 118,

в ВКО - 58,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 288,

в Карагандинской области - 196,

в Костанайской области - 73,

в Кызылординской области – 26,

в Мангыстауской области - 94,

в Павлодарской области - 80,

в СКО - 28,

в Туркестанской области - 35.



Всего в стране выздоровело 423 996 человек от COVID-19.