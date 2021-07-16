Рост выявленных больных коронавирусом зафиксирован в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 5648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
в городе Нур-Султан – 1549, в городе Алматы – 885, в городе Шымкенте – 421, в Акмолинской области – 175, в Актюбинской области – 215, в Алматинской области – 188, в Атырауской области – 329, в ВКО – 63, в Жамбылской области – 77, в ЗКО – 259, в Карагандинской области – 746, в Костанайской области – 116, в Кызылординской области – 110, в Мангистауской области – 208, в Павлодарской области – 178, в СКО – 95, в Туркестанской области – 34.
Всего в стране подтверждено 477 754 случая. Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 3 012 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 1372, в городе Алматы - 334, в городе Шымкенте - 130, в Акмолинской области - 80, в Актюбинской области - 38, в Алматинской области - 62, в Атырауской области - 118, в ВКО - 58, в Жамбылской области - 0, в ЗКО - 288, в Карагандинской области - 196, в Костанайской области - 73, в Кызылординской области – 26, в Мангыстауской области - 94, в Павлодарской области - 80, в СКО - 28, в Туркестанской области - 35.
Всего в стране выздоровело 423 996 человек от COVID-19.
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