Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз

Врач назвала суточную норму арбуза и перечислила список заболеваний, при которых эту ягоду есть не рекомендуется, сообщает zakon.kz.
Об этом главный врач ГКБ им. Виноградова, доктор медицинский наук Ольга Шарапова рассказала в интервью порталу "Доктор Питер".
Она напомнила, что арбуз содержит множество полезных веществ: витамины групп А и С, В6, фитонутриенты, магний, кальций, натрий и фосфор. Последний макроэлемент помогает восполнить запас жидкости в организме и регулировать температуру тела.
Специалист также отметила, что ягода не только хорошо утоляет жажду, но и голод. Кроме того, арбуз положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и кровяное давление, выводит шлаки из организма.
Несмотря на массу полезных свойств, при определенных заболеваниях арбуз если и разрешается есть, то в очень ограниченных количествах.
Мы, врачи, советуем в ограниченном количестве употреблять в пищу арбуз людям, страдающим диареей, мочекаменной болезнью, атеросклерозом, аденомой предстательной железы. Не рекомендуется есть арбуз и при патологии сердечно-сосудистой системы, — рассказала Шарапова.
Она подчеркнула, что лучше всего употреблять арбуз до обеда по 200-300 граммов в день. При этом не рекомендуется есть арбуз вместе с другими продуктами.
Наконец, арбуз не стоит употреблять раньше августа из-за высокого риска приобрести некачественный товар, что может привести к отравлению.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.