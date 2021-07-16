Алматинка пожаловались Цою на невозможность снять пенсионные накопления

Жительница Алматы Сабина Войтицкая пожаловалась на то, что не может потратить свои пенсионные накопления на лечение зубов. Свое недовольство она выложила в блоге министра здравоохранения Алексея Цоя, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам 32-летней девушки, она нуждается в очень длительном лечении по линии ортодонтии. Войтицкая сообщила, что стоимость данной услуги недешевая. Кроме того, ей также должны удалить и вылечить другие сложные зубы.



"Сейчас в стоматологии существуют только два вида услуг, по которым можно использовать пенсионные накопления. Это имплантация и протезирование зубов, которые тоже очень дорогостоящие. Чиновники ранее говорили, что будут по требованию населения добавлять другие услуги, на которые можно будет использовать накопления. Я хотела потратить свои пенсионные сбережения на лечение зубов по линии ортодонтии. Потому что ВКК (врачебно-консультационная комиссия - прим. Авт.) сказала, что мне это необходимо. А своими силами я не потяну и не смогу оплатить этот вид лечения. Думаю, такая проблема наблюдается у многих", - рассказала алматинка.



Она поведала, что при оформлении заявки на использование пенсионных денег столкнулась с еще одной проблемой. По словам Войтицкой, в открытом доступе ей не удалось найти шаблонное заключение ВКК, которое прикладывают к заявлению.



"Изначально у меня возникли сложности при получении этого заключения комиссии, которое выдается в твоей поликлинике по месту прикрепления. В первый раз, когда я подала заявку, мне ее отклонили. Они сообщили, что заключение оформлено не по шаблону. Но этого шаблона нигде в свободном доступе нет, ни в одной поликлинике. В моей поликлинике заключение сделали по шаблону, который оформляется на квоту. В общем, сделали по примеру, который был на руках. Никто не знает, как правильно оформлять это заключение, которое нужно в заявлении для перечисления пенсионных сбережений.



Мне потребовались усилия, чтобы достать этот шаблон через людей, которые уже получили накопления. Они тоже достали его через своего знакомого, который работает в госслужбе и через кого-то достал этот несчастный шаблон", - добавила девушка.



Однако и на этом приключения Войтицкой не закончились. После получения на руки шаблона заключения ВКК она в апреле повторно подала заявление на снятие сбережений. К заявке алматинка также приложила договоры и другие документы. Однако ей все равно не выделили собственные пенсионные накопления.



"Спустя почти месяц я начала писать в Nur Otan, Президенту Токаеву и министру здравоохранения. Я возмущалась: чем руководствовался Минздрав, когда составлял перечень услуг для получения пенсионных накоплений на лечение, в частности, в области стоматологии. И почему до сих пор этот перечень не дополнился, как было обещано. Неужели Цой и правда думает, что кроме имплантатов и протезирования во рту, проблем нет? Почему другое дорогостоящее лечение, такое как ортодонтия, не может быть в этом списке? Есть масса проблем с зубами у населения, а услуги стоматологов недешевые. Поэтому люди ходят с больными зубами, и в итоге нужно будет ставить имплантаты. Так, может, нужно не доводить до такого состояния и дать людям использовать свои заработанные деньги на то лечение, которое им необходимо?" - написала она свое возмущение в блоге Алексея Цоя.



Через две недели, то есть в середине мая, глава Минздрава ответил алматинке Сабине Войтицкой. По словам Цоя, ранее был утвержден его приказ, где определен порядок использования пенсионных выплат на лечение, позволяющий дополнительно получить медицинские услуги, которые не покрываются гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи и системой обязательного социального медицинского страхования.



"В настоящее время разработан проект приказа, предусматривающий расширение перечня медицинских услуг, оплачиваемых за счет пенсионных выплат. Данный проект будет размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения и направлен на согласование в заинтересованные государственные органы", - добавил министр.



Позже, в середине июня, редакция Tengrinews.kz обратилась с официальным запросом в Минздрав. Мы поинтересовались, когда же расширят список стоматологических услуг и появится ли там лечение по ортодонтии. В ведомстве ответили, что новый приказ министра Цоя предусматривает расширение перечня медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат.



"В настоящее время внесены предложения от общественного объединения "Единая казахстанская ассоциация стоматологов" по расширению перечня стоматологических услуг, куда предлагается включить ортодонтию. Необходимо отметить, что на сегодня перечень находится на стадии формирования. После завершения он будет направлен на согласование в заинтересованные органы с соблюдением всех требований законодательства", - рассказали в Минздраве.



Действительно, в конце июня проект нового приказа министра опубликовали на сайте "Открытые НПА". В документ включили следующие стоматологические услуги: ортопедия (все виды), имплантация (все этапы), ортодонтия (все виды, в том числе несъемные конструкции). Отметим, что публичные обсуждения данного проекта завершились вчера, 15 июля.



Напомним, к концу апреля этого года казахстанцы сняли более одного триллиона 130 миллиардов тенге пенсионных накоплений. Из них на лечение было переведено около 4,6 миллиарда тенге. Столько запросили 4 834 человека. Средняя сумма составляет порядка миллиона тенге пенсионных накоплений.