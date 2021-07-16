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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Вакцина Pfizer оказалась в десять раз эффективнее китайской

Просмотров:788 Опубликовано: Сегодня, 11:10
Вакцина Pfizer оказалась в десять раз эффективнее китайской
Фото: Dado Ruvic / Reuters
У привившихся Pfizer уровень антител оказался в десять раз выше, чем у получивших Sinovac

У сделавших прививку от коронавируса вакциной производства BioNTech (Pfizer) вырабатывается в десять раз больше антител, чем у тех, кто отдал предпочтение китайскому препарату Sinovac. Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на соответствующее исследование.

Так, уровень вырабатываемых антител при вакцинации Sinovac оказался одинаков и ниже того, который зафиксирован у переболевших COVD-19 естественным образом людей. В исследовании говорится, что необходимо использование бустерной дозы вакцины для наиболее уязвимых групп населения, в том числе пожилых и людей со слабым иммунитетом.

При этом ученые отмечают, что даже средний уровень защиты организма — это лучше, чем его отсутствие. Ведущий исследователь Бенджамин Коулинг подчеркнул, что результаты исследования соответствуют заявлениям производителей вакцин об их эффективности: для Pfizer этот показатель составляет 95 процентов, а Sinovac — 50,7 процента.

В результате исследования выяснилось, что средний уровень антител — 267 — в подгруппе из 12 человек, получивших вакцину Pfizer, в десять раз выше, чем у такого же числа людей в подгруппе Sinovac, у которых этот показатель равен 27.

Ранее научный журнал Nature подтвердил эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Издание отмечает, что препарат дает 100 процентов защиты от тяжелой формы COVID-19 и на 91,6 процента эффективен для предотвращения COVID-19.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 6 )

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  • Галина63
 elek (Посетители) Сегодня, 13:42
Цитата: diger
elek,Витамины, закалка тела и духа

Ага, прям сейчас и срочно - потому что Ковид появился. Из серии "в то время как космические корабли бороздят..."
 
-1
  • Галина63
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  • Ареке
 diger (Посетители) Сегодня, 13:15
Snejok,Как вы думаете, человек и его организм все века прививался? Нет конечно, он сам боролся, и выживал. Иммунитет
человека загадка, и его нам не разгадать никогда,но на данный момент, против это вируса и его мутаций, спасают не вакцины, а собственные защитные силы организма людей. А медики, особенно в прошлом году, попали в шоковую ситуацию со всех сторон, это нет опыта, неизвестность, протоколы, и извините, образование...Ведь не секрет, большая масса переболела дома, а в больничку попал очень малый процент, вообще мизер.

elek,Витамины, закалка тела и духа.
 
-2
  • diger
  • Галина63
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  • master_kz
  • elek
 Snejok (Посетители) Сегодня, 12:38
diger,
От короны побочек что-ли меньше? Год назад в аптеках с пяти утра стояли, всем кислород был нужен, баллоны друг у друга воровали, лекарства какие только не искали, даже ХРЕН стоил 10к тенге... You are not Digging deep enough!
 
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  • Галина63
 elek (Посетители) Сегодня, 12:24
Цитата: diger
Лучше, чем иммунитет переболевшего, нет. Это вам подтвердит любой

Это ёжику понятно. А если иммунитета нет либо он слабый? Что посоветуете?
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 12:18
babe,
Лучше, чем иммунитет переболевшего, нет. Это вам подтвердит любой специалист в этой области. Всё остальное гадание на кофейной гуще...
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 11:19
Лучше спутника v пока ничего нет !
 
 

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