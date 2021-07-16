Вакцина Pfizer оказалась в десять раз эффективнее китайской

У привившихся Pfizer уровень антител оказался в десять раз выше, чем у получивших Sinovac



У сделавших прививку от коронавируса вакциной производства BioNTech (Pfizer) вырабатывается в десять раз больше антител, чем у тех, кто отдал предпочтение китайскому препарату Sinovac. Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на соответствующее исследование.



Так, уровень вырабатываемых антител при вакцинации Sinovac оказался одинаков и ниже того, который зафиксирован у переболевших COVD-19 естественным образом людей. В исследовании говорится, что необходимо использование бустерной дозы вакцины для наиболее уязвимых групп населения, в том числе пожилых и людей со слабым иммунитетом.



При этом ученые отмечают, что даже средний уровень защиты организма — это лучше, чем его отсутствие. Ведущий исследователь Бенджамин Коулинг подчеркнул, что результаты исследования соответствуют заявлениям производителей вакцин об их эффективности: для Pfizer этот показатель составляет 95 процентов, а Sinovac — 50,7 процента.



В результате исследования выяснилось, что средний уровень антител — 267 — в подгруппе из 12 человек, получивших вакцину Pfizer, в десять раз выше, чем у такого же числа людей в подгруппе Sinovac, у которых этот показатель равен 27.



Ранее научный журнал Nature подтвердил эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Издание отмечает, что препарат дает 100 процентов защиты от тяжелой формы COVID-19 и на 91,6 процента эффективен для предотвращения COVID-19.