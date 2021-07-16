Фура вылетела с моста в Туркестанской области

13 июля в Туркестанской области вылетела фура с моста, сообщает zakon.kz.
ДТП произошло в пяти километрах от села Аксу.
25-летний водитель грузового автомобиля Volvo по неустановленной пока причине не справился с рулевым управлением, проломил ограждение моста, вылетел с трассы и опрокинулся. Грузовик загорелся, - отмечается в публикации kolesa.kz.
Водитель успел выскочить из авто, но в огне погиб его напарник.
По данным областного ДЧС, водитель и его напарник - граждане Кыргызстана.
Личность погибшего устанавливается. По предварительной версии, фура вылетела с трассы из-за потери управления на мокром после дождя асфальте. Пожар удалось потушить только через час. За это время машина была полностью уничтожена огнем, - заявили в ведомстве.
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