Устройство для зарядки смартфона кончиками пальцев создали ученые

Ученые из Калифорнийского университета в США разработали прототип устройства, позволяющего заряжать технику при помощи кончиков пальцев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Science Times.Внешне разработанное устройство похоже на пластырь. На деле же механизм работы заключается в преобразовании пота, который выделяет человеческий организм, в энергию, благодаря которой и заряжается техника.Большинство носимых устройств, производящих энергию, требуют от пользователей выполнения интенсивных упражнений или зависят от внешних источников, таких как солнечный свет. Однако для того чтобы работало данное устройство, человеку можно даже не двигаться, поскольку оно преобразует в энергию пот, который сам по себе появляется на подушечках пальцев.По словам исследователей, на кончиках пальцев находится одна из самых высоких концентраций потовых желез в организме, при этом каждый палец вызывает от 100 до 1 000 раз больше потоотделения, чем большинство других областей."В отличие от других технологий, для работы нашего устройства нет необходимости в активных упражнениях или физических усилий со стороны владельца. Это шаг вперед к тому, чтобы сделать носимые устройства более практичными, удобными и доступными для обычного человека", - сказал соавтор исследования Лу Инь.Электрические проводники поглощают пот, ферменты на электродах запускают химическую реакцию для производства электричества. Затем энергия накапливается в небольшом конденсаторе, а потом используется для подзарядки устройств.На данный момент устройство накапливает лишь небольшую часть энергии, а для питания смартфона потребуется около трех недель постоянного ношения, однако разработчики планируют увеличить емкость в будущем.За 10 часов сна устройство собрало почти 400 миллиджоулей энергии, достаточной для питания электронных наручных часов в течение 24 часов. Такой результат можно получить при подключении к устройству лишь одного пальца. По словам исследователей, привязка устройств к остальным кончикам пальцев будет генерировать в 10 раз больше энергии.Подобные устройства подойдут для повседневных нужд и даже для работы в экстремальных условиях в отдаленных районах, где нужно электричество, но нет возможности его провести.