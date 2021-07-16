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Чат по продаже паспортов вакцинации обнаружили в Сети

Просмотров:637 Опубликовано: Сегодня, 15:13
Чат по продаже паспортов вакцинации обнаружили в Сети
Фото Турар Казангапов/tengrinews
Казахстанский блогер Александр Цой нашел в Сети чат по продаже поддельных паспортов вакцинации. За комментарием корреспондент Tengrinews.kz обратился в Министерство внутренних дел.

По словам Александра Цоя, чат по продаже поддельных паспортов вакцинации действует в мессенджере Telegram.

"Бизнес на смерти. Посмотрите, какой беспредел творится в телеге. Все поставлено на устойчивые коммерческие рельсы. А потом эти люди буду орать, что вакцина убивает людей", - написал блогер в Facebook.

"По данному факту в настоящее время проводится проверка. По результатам анализа полученных данных, возможно, имеет место мошенническая схема. Окончательная оценка будет дана по итогам проверки", - сообщили в пресс-службе МВД.

В МВД сообщили, что при мониторинге сети Интернет специалисты выявляют ложные предложения об изготовлении справок либо паспортов вакцинации с официальной регистрацией в базе данных. С начала июля выявлено 46 объявлений, где за определенную сумму предлагают поддельные паспорта вакцинации и ПЦР-анализы. Все направлены на блокирование в уполномоченный орган.

"При анализе указанных объявлений установлено, что их владельцы находятся за пределами территории Казахстана. В связи с тем возможны мошеннические схемы. Будьте бдительны. Вы можете стать жертвами мошенников.

Органами внутренних дел проводятся и другие мероприятия по выявлению фактов продажи подложных ПЦР-справок и паспортов вакцинации. Полицейскими продолжается проверка медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин по выявлению фактов выдачи фиктивных документов", - сообщили в МВД.

В полиции призвали граждан не нарушать закон.

Отметим, подделка паспортов вакцинации не только влечет за собой уголовное наказание, но и опасна для населения, так как псевдовакцинированный человек может заразиться коронавирусом и заразить своих близких. Кроме того, случаи заражения или даже смерти от коронавируса псевдовакцинированных людей еще больше подрывают доверие населения к вакцине.

По подделке паспортов вакцинации заведено 13 уголовных дел - МВД

Напомним, ответственность за данное нарушение прописана в статье 385 Уголовного кодекса "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград". Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 2 000 МРП (5,8 миллиона тенге), либо исправительных работ в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух дет, либо лишение свободы на тот же срок.

Если нарушение выявят повторно в течение года, а также если подделка паспортов вакцинации осуществлялась группой лиц по предварительному сговору, штраф вырастает до 4 000 МРП, а это уже 11,6 миллиона тенге. Также нарушителей могут привлечь к общественным работам на срок до 1 000 часов, либо ограничить свободу на срок до четырех лет, либо лишить свободы на тот же срок.

Наказание предусмотрено также и для тех, кто пользуется поддельным паспортом вакцинации. Использование заведомо подложного паспорта вакцинации наказывается штрафом в размере до 160 МРП (почти 467 тысяч тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Ареке
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 16:34
Будет спрос, будет и предложение. Всегда так было.
 
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  • Андpей
  • Ареке
 diger (Посетители) Сегодня, 16:25
Только врачами ограничетесь? А почему не всех, коррупционеров? Гражданскую войну решили замутить? **************
 
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  • master_kz
 Romeo (Посетители) Сегодня, 15:49
Казахстанский блогер Александр Цой нашел в Сети чат по продаже поддельных паспортов вакцинации.


Парень молодец. Так то реально, возможно спас несколько человек, если не от болезни, то от тупости хотя бы.

Тоже буду сообщать о продажных врачах на сайт прокуратуры, как только будут конкретные случаи продажи паспортов среди моего окружения
 
 

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