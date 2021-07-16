Павлодарца убила лопнувшая шина в СТО

ПАВЛОДАР, 16 июл – Sputnik. От разрыва шины грузовой автомашины в одной из шиномонтажных мастерских Павлодара скончался рабочий, сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.



"16 июля в 13.00 в Павлодаре в шиномонтажной мастерской по улице Жибек Жолы при бортировке колеса от грузовой автомашины произошел разрыв шины. От полученных травм 38-летний работник скончался на месте происшествия", - отметили в полиции.



По этому факту проводится досудебное расследование по статье 156 части 3 Уголовного кодекса Казахстана ("Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека").



Виновных по этой статье ждет наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.



Ранее в Алматинской области при чистке 30-тонной цистерны двое мужчин отравились парами бензина, сообщала пресс-служба ДЧС. Произошло это днем 13 июля на территории недействующей автозаправки, расположенной близ села Нарынкол.