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Павлодарца убила лопнувшая шина в СТО

Просмотров:521 Опубликовано: Сегодня, 16:01
Павлодарца убила лопнувшая шина в СТО
© Sputnik
ПАВЛОДАР, 16 июл – Sputnik. От разрыва шины грузовой автомашины в одной из шиномонтажных мастерских Павлодара скончался рабочий, сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

"16 июля в 13.00 в Павлодаре в шиномонтажной мастерской по улице Жибек Жолы при бортировке колеса от грузовой автомашины произошел разрыв шины. От полученных травм 38-летний работник скончался на месте происшествия", - отметили в полиции.

По этому факту проводится досудебное расследование по статье 156 части 3 Уголовного кодекса Казахстана ("Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Виновных по этой статье ждет наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее в Алматинской области при чистке 30-тонной цистерны двое мужчин отравились парами бензина, сообщала пресс-служба ДЧС. Произошло это днем 13 июля на территории недействующей автозаправки, расположенной близ села Нарынкол.


Источник: sputniknews.kz
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