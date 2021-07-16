Павлодарца убила лопнувшая шина в СТО

ПАВЛОДАР, 16 июл – Sputnik. От разрыва шины грузовой автомашины в одной из шиномонтажных мастерских Павлодара скончался рабочий, сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
"16 июля в 13.00 в Павлодаре в шиномонтажной мастерской по улице Жибек Жолы при бортировке колеса от грузовой автомашины произошел разрыв шины. От полученных травм 38-летний работник скончался на месте происшествия", - отметили в полиции.
По этому факту проводится досудебное расследование по статье 156 части 3 Уголовного кодекса Казахстана ("Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека").
Виновных по этой статье ждет наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Ранее в Алматинской области при чистке 30-тонной цистерны двое мужчин отравились парами бензина, сообщала пресс-служба ДЧС. Произошло это днем 13 июля на территории недействующей автозаправки, расположенной близ села Нарынкол.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.