В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей препаратом Pfizer

В Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей от 12 до 18 лет препаратом Pfizer. Об этом сообщила глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Отвечая на вопросы журналистов, Есмагамбетова напомнила, что договоренность о поставке с компанией Pfizer достигнута на поставку в четвертом квартале 2021 года.
"По ее словам, вакцина Pfizer применяется для вакцинации детей от 12 лет. На сегодня мы рассматриваем возможность вакцинации детей, потому что в Казахстане дети 12-18 лет - это почти два миллиона детей. Это достаточно большое количество. К сожалению, мы констатируем, что дети болеют чаще. И сейчас перед нами также стоит задача защитить не только взрослых, но и детей. Вакцинация детей будет производиться только с разрешения их родителей или официальных опекунов", - сообщила глава Комитета санэпидконтроля на брифинге в СЦК.
Айжан Есмагамбетова напомнила о договоренности о поставке вакцины Pfizer в Казахстан в четвертом квартале текущего года.
"Переговоры с Pfizer ведутся с марта. Был предъявлен ряд требований к Республике Казахстан. Эти требования, так скажем, были достаточно жесткие, поэтому потребовалось время на их отработку и снижение планки этих требований", - сообщила Есмагамбетова.
Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что достигли предварительной договоренности с Pfizer о поставке вакцин в Казахстан в четвертом квартале 2021 года.
10 июля Президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 2 миллиона доз вакцины Pfizer должны были поставить в страну еще в мае, нопоставка была сорвана.
"Поручаю Администрации Президента и правительству разобраться и принять меры в отношении должностных лиц, которые допускают срыв поставки этого необходимого препарата на наш рынок", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства 10 июля.
Онпоручил поставить Pfizer в Казахстан в кратчайшие сроки. "Мы должны диверсифицировать свои предложения в отношении граждан. И некоторые граждане хотели бы привиться именно этой вакциной, поэтому дайте возможность им", - отметил Глава государства.
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