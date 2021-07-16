Где признают казахстанские паспорта вакцинации, рассказали в Минздраве

На брифинге в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова рассказала о том, какие страны признают казахстанские паспорта вакцинации, передает корреспондент zakon.kz.
Самый главный толк вакцинации — это не в том, чтобы паспорт признавался за рубежом, а в том, чтобы защитить себя от заболевания и даже если заболеем от тяжелого течения заболевания коронавируса. Я думаю, это самое главное, для чего мы это делаем. Где признаются наши паспорта — это на сегодня Таиланд, Монголия, Венгрия, Киргизия, Грузия, Кипр, Турция. председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова
Она указала, что на данный момент министерство иностранных дел совместно с министерством здравоохранения проводят переговоры по взаимопризнанию паспортов.
Мы сейчас нацелены на то, чтобы не только мы признавали паспорта тех или иных стран, а чтобы это было взаимное признание, - пояснила глава комитета.
В то же время касательно России, то сейчас идут переговоры по признанию паспортов вакцинации в рамках ЕАЭС.
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