Где признают казахстанские паспорта вакцинации, рассказали в Минздраве

На брифинге в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова рассказала о том, какие страны признают казахстанские паспорта вакцинации, передает корреспондент zakon.kz.



Самый главный толк вакцинации — это не в том, чтобы паспорт признавался за рубежом, а в том, чтобы защитить себя от заболевания и даже если заболеем от тяжелого течения заболевания коронавируса. Я думаю, это самое главное, для чего мы это делаем. Где признаются наши паспорта — это на сегодня Таиланд, Монголия, Венгрия, Киргизия, Грузия, Кипр, Турция.

председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова



Она указала, что на данный момент министерство иностранных дел совместно с министерством здравоохранения проводят переговоры по взаимопризнанию паспортов.



Мы сейчас нацелены на то, чтобы не только мы признавали паспорта тех или иных стран, а чтобы это было взаимное признание, - пояснила глава комитета.



В то же время касательно России, то сейчас идут переговоры по признанию паспортов вакцинации в рамках ЕАЭС.