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Где признают казахстанские паспорта вакцинации, рассказали в Минздраве

Просмотров:469 Опубликовано: Сегодня, 18:21
Где признают казахстанские паспорта вакцинации, рассказали в Минздраве
Фото: zakon.kz
На брифинге в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова рассказала о том, какие страны признают казахстанские паспорта вакцинации, передает корреспондент zakon.kz.

Самый главный толк вакцинации — это не в том, чтобы паспорт признавался за рубежом, а в том, чтобы защитить себя от заболевания и даже если заболеем от тяжелого течения заболевания коронавируса. Я думаю, это самое главное, для чего мы это делаем. Где признаются наши паспорта — это на сегодня Таиланд, Монголия, Венгрия, Киргизия, Грузия, Кипр, Турция.
председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова

Она указала, что на данный момент министерство иностранных дел совместно с министерством здравоохранения проводят переговоры по взаимопризнанию паспортов.

Мы сейчас нацелены на то, чтобы не только мы признавали паспорта тех или иных стран, а чтобы это было взаимное признание, - пояснила глава комитета.

В то же время касательно России, то сейчас идут переговоры по признанию паспортов вакцинации в рамках ЕАЭС.


Источник: zakon.kz
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