В Минздраве назвали ненормальным отказ казахстанцев от ношения масок

Глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова призвала казахстанцев соблюдать все меры профилактики коронавируса и назвала ненормальным несоблюдение масочного режима, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В стране число инфицированных растет, при этом население почти не использует маски на улице, да и в закрытых помещениях. В нынешней ситуации это нормально?" - спросила журналист на брифинге СЦК.
"Это ненормально не только в нынешней ситуации, а с момента объявления пандемии. Заблуждаются те, кто считает, что если мы вакцинировались, то мы защищены, и не надо носить маску, соблюдать социальную дистанцию и можно посещать все мероприятия, которые сегодня запрещены. Пока нет коллективного иммунитета, пока происходит активная передача вируса в обществе, к сожалению, и вакцинированные могут заболеть", - сказала Есмагамбетова.
Она уточнила, что вакцинированным придется соблюдать все требования так же, как и не получившим прививку до тех пор, пока в обществе не сформируется коллективный иммунитет.
"Подумайте о себе, подумайте о тех, кто рядом, о взрослых. И вспомните о том, что дельта-штамм значительно более заразен, передается быстрее большему количеству, и его концентрация достаточно значительно меньше, чтобы передаться. И протекает заболевание тяжелее. Пожалуйста, уважаемые казахстанцы, соблюдайте все меры профилактики, которые мы озвучиваем", - обратилась она к гражданам.
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