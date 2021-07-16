«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 16 Июля
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.47 KZT
  • €1 = 504.04 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Минздраве назвали ненормальным отказ казахстанцев от ношения масок

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:06
В Минздраве назвали ненормальным отказ казахстанцев от ношения масок
Фото:Алихан Сариев
Глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова призвала казахстанцев соблюдать все меры профилактики коронавируса и назвала ненормальным несоблюдение масочного режима, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В стране число инфицированных растет, при этом население почти не использует маски на улице, да и в закрытых помещениях. В нынешней ситуации это нормально?" - спросила журналист на брифинге СЦК.

"Это ненормально не только в нынешней ситуации, а с момента объявления пандемии. Заблуждаются те, кто считает, что если мы вакцинировались, то мы защищены, и не надо носить маску, соблюдать социальную дистанцию и можно посещать все мероприятия, которые сегодня запрещены. Пока нет коллективного иммунитета, пока происходит активная передача вируса в обществе, к сожалению, и вакцинированные могут заболеть", - сказала Есмагамбетова.

Она уточнила, что вакцинированным придется соблюдать все требования так же, как и не получившим прививку до тех пор, пока в обществе не сформируется коллективный иммунитет.

"Подумайте о себе, подумайте о тех, кто рядом, о взрослых. И вспомните о том, что дельта-штамм значительно более заразен, передается быстрее большему количеству, и его концентрация достаточно значительно меньше, чтобы передаться. И протекает заболевание тяжелее. Пожалуйста, уважаемые казахстанцы, соблюдайте все меры профилактики, которые мы озвучиваем", - обратилась она к гражданам.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика