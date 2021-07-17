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Паспорта вакцинации подделывали в поликлиниках Алматы

Просмотров:270 Опубликовано: Сегодня, 09:49
Паспорта вакцинации подделывали в поликлиниках Алматы
Фото: polisia.kz
Поддельные паспорта вакцинации изготавливали в медучреждениях Алматы, сообщает Polisia.kz, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об этом полицейские рассказали на специальном совещании медицинских учреждений.

"Недавно была выявлена туристическая компания, причастная к изготовлению более 140 паспортов вакцинации при оформлении выезда паломников в Королевство Саудовская Аравия. Также на стадии расследования находятся уголовные дела в отношении врачей общей практики городских поликлиник № 21, № 4, № 16 и № 13, медики без фактического прививания граждан первым компонентом вносили фиктивные данные о получении дозы или при наличии камеры видеонаблюдения в кабинете вакцинации создавали видимость получения инъекции и заклеивали место укола пластырем. Понятно, что все эти услуги оказывались за денежное вознаграждение", - отметил в своем выступлении первый заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

Вместе с тем он напомнил, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование арест до 40 суток. Также в действиях вышеуказанных граждан усматриваются признаки "служебного подлога", то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений.

"Уважаемые медицинские работники, не позволяйте вовлекать себя в уголовный процесс и оградите от этого своих родных и близких", - резюмировал Алмасбеков.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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elek (Посетители) Сегодня, 11:18
Цитата: bake
и других коррупционеров ловили

"Кто ж его посадит, он же памятник".
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • elek
  • TU-154
 bake (Посетители) Сегодня, 10:06
Хотелось бы, чтобы с таким рвением и других коррупционеров ловили. Все они угроза нац безопасности
 
 

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