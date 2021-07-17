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Названы пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета

Просмотров:94 Опубликовано: Сегодня, 10:56
Названы пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
Фото из открытых источников
Диетолог рассказал о пяти самых полезных для иммунитета продуктах, сообщает zakon.kz.

Об этом нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал в интервью телеканалу "Москва 24".

В первую очередь специалист обратил внимание на продукты, содержащие витамин С. Он участвует в выработке интерферона и иммунных клеток. Из числа летних продуктов наилучшим будет черная смородина, поскольку 100 граммов этой ягоды содержат 22 процента витамина от суточной нормы.

Для укрепления иммунитета необходим и витамин А, которым богат базилик. Этот витамин также участвует в процессе создания иммунных клеток. Мирошников рекомендовал употреблять три-четыре веточки базилика в день. Вместе с ним нутрициолог посоветовал есть листовой салат, содержащий витамин В, который помогает бороться со стрессом.

Кроме того, врач рассказал о важности укропа. Содержащиеся в нем фитонциды обладают противомикробными свойствами. Не стоит забывать и о креветках, которые богаты белком, участвующим в создании иммунных тел. Врач предложил варить их с сушенным укропом для усиления полезных свойств.


Источник: zakon.kz
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