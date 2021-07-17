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Задержан замруководителя отдела занятости Арыси

Просмотров:327 Опубликовано: Сегодня, 14:08
Задержан замруководителя отдела занятости Арыси
Иллюстративное фото: Tengrinews.kz
Задержан заместитель руководителя Отдела занятости и социальных программ Арыси, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

"Департаментом Агентства Казахстана по противодействию коррупции по Туркестанской области по досудебному расследованию задержан заместитель руководителя ГУ "Отдел занятости и социальных программ" Арысь.

Должностное лицо в группе с физическими лицами, подозревается в хищении бюджетных средств в период 2018-2021 годы путем незаконного перечисления своим близким родственникам и знакомым, не относящимся к категории малообеспеченных. В следствие чего, ущерб государству причинен предварительно на сумму свыше 160 миллионов тенге", - сообщили в агентстве.

Отмечается, что похищенные деньги выделялись в рамках программы "государственная адресная социальная помощь" для выплат малообеспеченным лицам (семьям) города Арысь и обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения в период пандемии, чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий.

Расследование продолжается.


Источник: Tengrinews.kz
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