Задержан замруководителя отдела занятости Арыси

Задержан заместитель руководителя Отдела занятости и социальных программ Арыси, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.



"Департаментом Агентства Казахстана по противодействию коррупции по Туркестанской области по досудебному расследованию задержан заместитель руководителя ГУ "Отдел занятости и социальных программ" Арысь.



Должностное лицо в группе с физическими лицами, подозревается в хищении бюджетных средств в период 2018-2021 годы путем незаконного перечисления своим близким родственникам и знакомым, не относящимся к категории малообеспеченных. В следствие чего, ущерб государству причинен предварительно на сумму свыше 160 миллионов тенге", - сообщили в агентстве.



Отмечается, что похищенные деньги выделялись в рамках программы "государственная адресная социальная помощь" для выплат малообеспеченным лицам (семьям) города Арысь и обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения в период пандемии, чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий.



Расследование продолжается.