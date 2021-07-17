Власти Москвы больше не будут отбирать квартиру у Бекмамбетова

У известного режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова больше не будут пытаться отобрать его московскую квартиру. Московские власти и режиссер заключили мировое соглашение, передает zakon.kz.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Квартиру в доходном доме Мазинга 1912 года в Малом Знаменском переулке в центре российской столицы Тимур Бекмамбетов купил несколько лет назад. После чего вскрыл полы, снес несущие перегородки. Стены дома стали покрываться трещинами, на что обратила внимание мэрия.
Дом — объект культурно-исторического наследия. От режиссера потребовали вернуть помещению первоначальный вид, однако Тимур работы не прекратил. Тогда мэрия потребовала выселить его оттуда.
После чего режиссер пообещал восстановить несущие конструкции, вернуть интерьер в первоначальный вид и заключил с правительством Москвы мировое соглашение.
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