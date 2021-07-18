Рост 226 см в 14 лет! Школьница-гигант не замечает соперников на площадке

Чжан Цзыюй стала звездой соцсетей. Её уже начинают сравнивать с легендарным баскетболистом Яо Мином.

В Китае прошёл финал Национальной женской баскетбольной лиги U15. Несмотря на столь скромную вывеску, этот матч стал одним из главных предметов для обсуждения в китайских СМИ и социальных сетях во всём мире. Внимание общественности привлекла, само собой, не сама встреча, а её 14-летняя участница Чжан Цзыюй. В столь юном возрасте рост юной баскетболистки составляет 226 см. Удивительная девушка не только помогла своей команде завоевать чемпионский титул, но и стала звездой интернета.



В финальном матче Чжан набрала 42 очка, сделала 25 подборов и шесть блок-шотов. Видео с нарезкой действий Цзыюй, опубликованное на странице Overtime в «Твиттере», уже собрало 3,3 млн просмотров. И это без учёта других источников, публиковавших видео. За одну ночь Чжан стала самой обсуждаемой в китайском аналоге «твиттера» Sina Weibo.







Девушку сравнивают с известным экс-игроком Яо Мином, который на данный момент возглавляет баскетбольную федерацию Китая. Многократный участник Матча всех звёзд НБА, девять лет выступавший за «Хьюстон Рокетс», в своё время был самым высоким игроком лиги. При этом он ненамного выше 14-летней китайской звезды — его рост составляет 229 см. Нынешний самый высокий игрок НБА центровой «Бостон Селтикс» Тако Фолл имеет рост 226 см — такой же, как у Джан.



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Путь в баскетбол для Чжан, кажется, был предначертан с самого рождения. Её родители — бывшие профессиональные баскетболисты. Рост её отца составляет 213 см, а рост матери, Юй Ин, бывшей участницы китайской национальной сборной, — 198 см. Уже в первом классе рост юной Чжан достиг отметки в 160 см, а в шестом — 211 см.



В китайских СМИ на девушку возлагают большие надежды и называют будущей звездой баскетбола. Пользователи соцсетей в шутку отмечают, что уже сейчас Чжан Цзыюй могла бы успешно выступать в женской НБА. Рост самой высокой баскетболистки лиги, Бриттни Грайнер из «Финикс Меркури», составляет 206 см. При этом рост рекордсменки WNBA по этому показателю Малгожаты Дыдек составлял 218 см — это на 8 см меньше, чем у 14-летней Чжан.



В «Твиттере», само собой, не обошлось и без критики. Некоторые пользователи отмечали, что соревнование получилось не очень честным, а все матчи — односторонними. Школьница-гигант просто не замечает всех своих соперников на площадке. Многие обращали внимание на скромную статистику по блокам, учитывая, что большинство соперниц Чжан ей даже не по плечо.



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Чжан, несмотря ни на что, уже стала чемпионкой страны в своей возрастной категории. Девушка наверняка продолжит выступать, и само собой, прибавлять в росте. Если это никак не скажется на её здоровье, то, поработав над своими навыками, 14-летняя китаянка вполне сможет добиться определённых высот на профессиональном уровне. Ждём удивительную девушку в женской НБА или хотя бы в составе китайской национальной сборной.

