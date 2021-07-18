Еще 5493: опубликованы данные по заболевшим COVID-19 в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 5493 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
в городе Нур-Султан - 1419, в городе Алматы - 884, в городе Шымкент - 370, в Акмолинской области - 176, в Актюбинской области - 179, в Алматинской области - 162, в Атырауской области - 277, в ВКО - 81, в Жамбылской области - 57, в ЗКО - 266, в Карагандинской области - 735, в Костанайской области - 124, в Кызылординской области - 140, в Мангистауской области - 210, в Павлодарской области - 175, в СКО - 95, в Туркестанской области - 143.
Всего в стране подтверждено 488 905 случаев. Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2823 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в городе Нур-Султан - 1077, в городе Алматы - 337, в городе Шымкент - 126, в Акмолинской области - 108, в Актюбинской области - 38, в Алматинской области - 44, в Атырауской области - 36, в ВКО - 49, в Жамбылской области - 15, в ЗКО - 145, в Карагандинской области - 664, в Костанайской области - 34, в Кызылординской области - 37, в Мангистауской области - 3, в Павлодарской области - 62, в СКО - 32, в Туркестанской области - 16.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 430 060 человек.
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