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К смертной казни приговорили "Голливудского потрошителя" в США

Просмотров:307 Опубликовано: Сегодня, 10:26
К смертной казни приговорили "Голливудского потрошителя" в США
Фото из открытых источников
Суд Лос-Анджелеса вынес приговор Майклу Гарджуло, которого в СМИ называют "голливудским потрошителем", за убийство двух женщин и покушение на жизнь еще одной, передает Tengrinews.kz со ссылкой на NBC News.

Верховный суд округа Лос-Анджелес приговорил 45-летнего преступника к смертной казни. Решение суда было оглашено спустя почти два года после того, как присяжные признали Гарджуло виновным.

В начале июля глава Министерства юстиции Соединенных Штатов Меррик Гарленд ввел временный мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

Отметим, что дело получило широкую огласку из-за того, что одна из жертв убийцы, 22-летняя студентка Эшли Эллерин, накануне гибели собиралась встретиться с актером Эштоном Катчером, который впоследствии выступал в суде.

Как пишет в Gazeta.ru, Эшли Эллерин была жестока убита в 2001 году - девушку зарезали в ее собственном доме в конце февраля.

Трагедия произошла в ночь вручения престижной музыкальной премии "Грэмми" - по ее окончании Эштон заехал за подругой к ней домой, чтобы забрать с собой на вечеринку.

По информации следствия, до Эллерин актер добрался примерно в 22.00 по местному времени, но дверь она не открыла. Тогда Кутчер решил заглянуть в ее окна и заметил темные пятна на ковре - то есть следы крови. Юноша, впрочем, связал увиденное с разлитым красным вином и вскоре уехал на вечеринку в одиночестве.

Наутро в доме юной модели было обнаружено ее бездыханное тело, изрезанное ножом.


Источник: Tengrinews.kz
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