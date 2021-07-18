Правовые основания обязательной вакцинации есть - эксперт-юрист

Сейчас опять возникают вопросы, может ли быть вакцинация обязательной, есть ли правовые основания. Они есть и указаны в международных договорах о правах человека и четко установлены в статье 39 Конституции Казахстана, комментирует директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, сообщает zakon.kz.



Касательно ужесточения мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в сегодняшних условиях правозащитник, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов считает, что это должно быть не на словах, а на деле. Об этом он написал на своей странице в Facebook и приводит такие доводы.



1. Сейчас показывали по ТВ - в Японии "бьют во все колокола", что число заболевших в Токио превысило тысячу человек, где население - 14 млн человек. Там всего тысяча и такой резонанс.

2. У нас почти 6 тысяч в день, в 5 раз больше. Наша статистика на самом деле пугает, и ясно дело, при нашем попустительстве, коррупции, безответственности некоторых структур, в том числе и предпринимательских, бизнеса - будет только нарастать.



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3. Если сейчас так каждый день, то будет и высокая смертность. Она и так высокая. Только узнал, что знакомые преподаватели из ЕНУ им. Л.Н. Гумилева "ушли в мир иной".



4. Сейчас опять возникают вопросы, может ли быть вакцинация обязательной. Есть ли правовые основания? Они есть и указаны в международных договорах о правах человека и четко установлены в статье 39 Конституции Казахстана - "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения."





5. Тем более эти вопросы стали вопросами национальной безопасности для любой страны мира, вопросами выживания и предметом жесткого регулирования со стороны любого государства.



6. Соответственно, одна из норм кодифицированного закона - Кодекса "О здоровье и системе здравоохранения" - устанавливает в статье 85 "Проведение профилактических прививок", то есть введение в организм человека иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в целях создания специфической невосприимчивости к инфекционным заболеваниям.



7. п. 2 статьи 85 Кодекса определяются следующие виды обязательных профилактических прививок: 2) профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям, где физические лица, постоянно находящиеся на территории Республики Казахстан, обязаны получать обязательные профилактические прививки против инфекционных и паразитарных заболеваний.





8. п. 5. ст. 85 Кодекса устанавливает, что "перечень заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, порядок, сроки их проведения и группы населения, подлежащие профилактическим прививкам, определяются Правительством Республики Казахстан."



9. Профилактическая прививка против КВИ определена в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 612. Отсюда и правовые основания для регулирования такого вида общественных отношений.



10. Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок утверждается уполномоченным органом.



11. Поэтому даже сейчас видно, что у нас сложнейшая, критическая ситуация, о которой раньше предупреждали, и она будет только усугубляться, и жесткие меры, как в прошлом году, просто необходимы.

Даже те, кто с недоверием относился недавно, а сейчас видят, как быстро распространяется "дельта-штамм" индийского коронавируса и уносит жизни людей, уже меняют свое отношение к действительности и считают целесообразным соблюдение санитарно-эпидемиологических предписаний и жесткого противодействия этой чуме XXI века.