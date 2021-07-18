Не убирающих за собаками хозяев будут выявлять по ДНК питомцев

Власти Тель-Авива обяжут жителей города сдать образцы ДНК своих собак, чтобы выявлять тех, кто не убирает отходы своих питомцев. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета города, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Городской совет Тель-Авива-Яффо одобрил поправку к муниципальному постановлению, требующую от владельцев собак предоставить образец ДНК своей собаки при продлении муниципальной лицензии.



Таким образом, городские инспекторы смогут протестировать образцы несобранных отходов собак и сопоставить их с образцами ДНК из муниципальной базы данных", - говорится в сообщении.



Хозяин, не убравший за своей собакой, получит по почте штраф, а также будет обязан оплатить расходы на тест ДНК.



По данным пресс-службы, у каждого 11-го жителя города есть собака. Тель-Авив считается одним из наиболее "собаколюбивых" городов в мире, в городе созданы десятки парков для собак, предлагаются бесплатные пакеты для сбора отходов.



Тем не менее ежемесячно владельцы животных не убирают порядка 500 килограммов собачьих отходов.