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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Не убирающих за собаками хозяев будут выявлять по ДНК питомцев

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 14:27
Не убирающих за собаками хозяев будут выявлять по ДНК питомцев
Фото из открытых источников
Власти Тель-Авива обяжут жителей города сдать образцы ДНК своих собак, чтобы выявлять тех, кто не убирает отходы своих питомцев. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета города, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Городской совет Тель-Авива-Яффо одобрил поправку к муниципальному постановлению, требующую от владельцев собак предоставить образец ДНК своей собаки при продлении муниципальной лицензии.

Таким образом, городские инспекторы смогут протестировать образцы несобранных отходов собак и сопоставить их с образцами ДНК из муниципальной базы данных", - говорится в сообщении.

Хозяин, не убравший за своей собакой, получит по почте штраф, а также будет обязан оплатить расходы на тест ДНК.

По данным пресс-службы, у каждого 11-го жителя города есть собака. Тель-Авив считается одним из наиболее "собаколюбивых" городов в мире, в городе созданы десятки парков для собак, предлагаются бесплатные пакеты для сбора отходов.

Тем не менее ежемесячно владельцы животных не убирают порядка 500 килограммов собачьих отходов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • diger
 Земляк (Посетители) Сегодня, 15:18
Что за лажа!!! Полиция в говне будет ковыряться? bazar Я думал у нас законы идиотов а там еще дальше пошли.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:49
Я то думал, что это в Актау доросли до такого уровня культуры.
Святая наивность!
 
 

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