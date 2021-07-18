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Убивал детей и пил их кровь: в Кении задержали настоящего вампира

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:13
Убивал детей и пил их кровь: в Кении задержали настоящего вампира
© CC0 / Beatrice Schmuki
НУР-СУЛТАН, 18 июл — Sputnik. В Кении полиция арестовала 20-летнего мужчину о имени Мастен Ванджала, который сознался в убийстве десяти детей. Кроме того, он заявил, что пил кровь своих жертв.

Полиция арестовала Ванджалу после того, как накануне в Найроби – столице Кении – были обнаружены тела двоих детей.

На допросе он признался в убийстве десяти детей. Первое преступление кениец совершил в 16 лет, похитив и убив 12-летнюю девочку. После того, как нанес жертве ножевые ранения, он пил кровь ребенка, а потом оставил ее умирать, сообщает Daily Mail.

В дальнейшем убийства продолжились. За детей, чьи тела были обнаружены накануне, Ванджала пытался получить выкуп от 200 до 330 фунтов стерлингов. Но семьи подростков не смогли найти такую сумму.

Подозреваемый провел полицейских к нескольким местам преступления, чтобы те смогли сделать фото и видео, и зафиксировать улики. Мужчина бросал своих жертв в кустах возле кукурузных плантаций и в канализационные люки.

Сейчас полицейские пытаются выяснить, были ли у маньяка сообщники или он действовал один.

По данным издания, в Кении за прошлый год пропали без вести 242 ребенка. Большинство из них были благополучно найдены, 10 обнаружены мертвыми, а о судьбе 18-ти так ничего и не известно.


Источник: sputniknews.kz
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