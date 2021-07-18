Зафиксирована первая смерть человека от вируса обезьяны в Китае

В Китае зафиксирована смерть от вируса обезьяны ветеринара, вскрывшего двух приматов, передает lenta.ru со ссылкой на Global Times.
В начале марта 53-летний ветеринар из Пекина вскрыл двух мертвых обезьян в рамках своей экспериментальной исследовательской работы на приматах. Через месяц у него появились симптомы тошноты, рвоты и лихорадки. Он скончался 27 мая.
Исследование подтвердило, что ветеринар заразился вирусом обезьяны B (BV). Ранее в Китае не было зафиксировано смертельных случаев от этой инфекции или даже клинически очевидных случаев заражения.
У близких ветеринара не выявили вируса обезьяны.
Вирус, выделенный в 1932 году, может передаваться при прямом контакте с обезьяной и обмене выделениями организма. Уровень смертности от него — от 70 до 80%. В Китае уже призвали усилить надзор за лабораторными макаками и защиту ветеринаров.
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