В Казахстане число зараженных КВИ приближается к полумиллиону

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 5317 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀



в городе Нур-Султан – 1367,

в городе Алматы – 798,

в городе Шымкенте – 470,

в Акмолинской области – 178,

в Актюбинской области – 159,

в Алматинской области – 126,

в Атырауской области – 293,

в ВКО – 87,

в Жамбылской области – 53,

в ЗКО – 204,

в Карагандинской области – 689,

в Костанайской области – 126,

в Кызылординской области – 127,

в Мангистауской области – 203,

в Павлодарской области – 170,

в СКО – 91,

в Туркестанской области – 176.



Всего в стране подтверждено 494 222 случая.