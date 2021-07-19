Казахстанская певица завоевала главный приз конкурса "Славянский базар"

Казахстанская певица Рухия Байдукенова завоевала Гран-при международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на БЕЛТА.Как отмечает издание, за главный приз конкурса молодых исполнителей развернулась напряженная борьба. Во втором туре вокалисты исполняли славянские хиты в сопровождении президентского оркестра Беларуси под руководством главного дирижера Виталия Кульбакова."Для некоторых артистов это оказалось действительно непростым испытанием. Гостям из дальних стран, как эквадорке Ванне, пришлось освоить русский язык. Представительница южноамериканской страны справилась и спела лихую "Да ночкой лунною" практически без акцента. А кубинец Улисес Карл спел "Вдоль по Питерской". Синхронизировать вокал с оркестром, впрочем, вышло не у всех так же гладко и задорно, поэтому, как и предрекали члены жюри, второй тур конкурса расставил свои акценты", - пишет БЕЛТА.В напряженной борьбе победу вырвала представительница Казахстана Рухия Байдукенова. Гран-при лучшей исполнительнице вручил председатель жюри Анатолий Ярмоленко. Позже фото победительницы опубликовал в своем Facebook музыкант и отец Димаша Кудайбергена Канат Айтбаев.Первое место заняла Ирина Арсениевич из Сербии, второе - украинка Рената Штифель и Даниил Мышковец, третье место поделили Иванна из Словакии и Тофик Гаджиев из Азербайджана. Специальный приз президента "Славянская надежда" Ирине Арсениевич из Сербии вручил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.Пока звездное жюри совещалось, перед зрителями выступали артисты из Беларуси, России, Украины, Грузии, Казахстана. На сцене появились Николай Носков, Ярослав Сумишевский, Игорь Корнелюк, Ангелина Ломако, Александр Панайотов, Сергей Пенкин, Тео и Ольга Рыжикова, группа "Корни"."И все же, когда на сцену вышел Димаш Кудайберген, он сорвал овации, а его поклонницы - голоса. Поддержка фанатов артиста и нынешнего члена жюри конкурса исполнителей была мощнейшей", - отметило издание.Завершился концерт общей песней "Салют, фестиваль!" и красочным фейерверком.Как сообщалось ранее, 22-летняя Рухия Байдукенова родом из Талдыкоргана занималась вокалом с раннего возраста. Сейчас девушка учится на третьем курсе Казахского национального университета искусств по специальности "эстрадный вокал". Диапазон Рухии Байдукеновой составляет пять октав.Напомним, в 2015 году главный приз конкурса "Славянский базар" завоевал Димаш Кудайберген.