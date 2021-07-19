Прибывший на Олимпиаду спортсмен из Уганды исчез в Японии. Нашли его записку

Угандийский 20-летний тяжелоатлет Юлиус Ссекитолеко, принимавший участие в предолимпийских сборах в западной Японии, пропал, оставив записку. Об этом сообщило японское агентство Kyodo News, передает Tengrinews.kz.



Делегация Уганды в составе девяти человек прибыла в Японию для участия в Олимпиаде 19 июня одной из первых команд, но у двух участников оказался положительным результат на коронавирус. Юлиус Ссекитолеко должен был вернуться на родину 20 июля вместе с тренером.



16 июля спортсмена не обнаружили в лагере сборной при взятии плановых проб на коронавирус. В его номере нашли записку, в которой Ссекитолеко написал, что хочет остаться работать в Японии и не хочет возвращаться в Уганду из-за сложных условий жизни там. Он просил членов делегации передать ему его вещи.



Расследование показало, что спортсмен, проживавший в городе Изумисано, купил на станции билет на сверхскоростной экспресс до Нагои, что примерно в 200 километрах от отеля. По данным властей Японии, здесь по состоянию на конец прошлого года проживало около 150 угандийцев.



Руководитель делегации Уганды сказал, что команда сотрудничает с местными властями в поиске спортсмена.



"Во время наших регулярных брифингов как в Уганде, так и в Японии мы подчеркивали, среди прочего, необходимость соблюдать иммиграционные правила Японии и не покидать лагерь без разрешения", - приводит его слова издание.



Известно, что спортсмен один раз ответил на звонок, когда ему позвонил чиновник из Уганды, но сказал, что не в состоянии разговаривать, и повесил трубку.



Произошедший инцидент, как отмечает издание, также бросает тень на антикоронавирусные меры, предпринятые для безопасного прохождения Олимпийских игр. Организаторы ранее агарантировали, что спортсменам будет разрешено посещать только ограниченное количество мест и они не будут контактировать с местными жителями.