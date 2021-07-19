Казахстанские паспорта вакцинации продавали на зарубежных сайтах

Казахстанские полицейские выявили 46 объявлений, в которых за деньги предлагали поддельные паспорта вакцинации и справки с ПЦР. Об этом на брифинге в МВД рассказала представитель пресс-службы ведомства Шугыла Турлыбек, передает корреспондент zakon.kz.
По словам Турлыбек, во всех подразделениях полиции созданы специальные мониторинговые группы, которые выявляют и отрабатывают размещаемые в сети интернет, соцсетях и мессенджерах, местных пабликах и рекламных сайтах объявления по продаже поддельных документов.
Полицией уже выявлено 46 объявлений, где за деньги предлагаются поддельные паспорта вакцинации, а также бланки анализов с положительными или отрицательными результатами тестов. На этих ресурсах распространяются объявления о продаже медицинских справок и сертификатов вакцинации на территории России, Украины, Индии и США, - сказала она.
Кроме того, как выявили специалисты центра по борьбе с киберпреступлениями МВД, чаще всего в таких интернет-объявлениях мошенники просят предоплату.
Подтверждение о якобы прохождении первого этапа вакцинации мошенники присылают уведомление с посторонних почтовых ящиков, не относящихся к официальным ресурсам госорганов, после чего требуют предоплату за второй этап и исчезают. Анализ ряда публикаций выявил использование мошенниками карт зарубежных банков, а продавцы часто используют виртуальные телефонные номера, которые постоянно меняют. Характерно, что обманутые люди не обращаются в правоохранительные органы, так как сами пытались нарушить закон, приобретая поддельные документы. Выявленные зарубежные ресурсы направлены в уполномоченный орган для блокирования доступа казахстанским пользователям, - пояснила представитель пресс-службы.
В МВД призвали казахстанцев не позволять вовлекать себя в уголовный процесс и оградить от этого своих родных и близких.
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