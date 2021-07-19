Казахстанка пожаловалась на плохое качество поддельной справки о медотводе

НУР-СУЛТАН, 19 июл — Sputnik. В Костанае школьный учитель купила поддельную справку о медотводе, а потом пожаловалась в поликлинику. Об этом рассказала представитель министерства внутренних дел Шугыла Турлыбек, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.
"Простая костанайская учительница получила от мошенников липовую справку о медотводе. Женщина, имеющая гипертонию и астму, в разговоре со своей знакомой рассказала о требовании директора школы к учебному году иметь паспорт вакцинации. Узнавая цену на медицинский отвод от вакцинации в частной лаборатории, она получила ответ, что стоимость данной услуги составляет 120 тысяч тенге. Скорее всего, частники пытались таким образом нажиться, сделав диагностику всего организма клиента, а не только проверку имеющихся заболеваний", - рассказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.
В результате учительница взяла у знакомой номер человека, который сделает справку за 20 тысяч тенге. На следующий день документ уже был у нее на руках. Однако, проконсультировавшись с коллегой, женщина заподозрила подделку, так как в справке не хватало некоторых данных.
"Возмущенная женщина направилась разбираться в государственную поликлинику, от которой был якобы сделан медотвод, где встретилась с заместителем главного врача по контролю качества медицинских услуг. Медицинский руководитель, в обязанности которой входит аудит амбулаторных карт, лечение и диагностика заболеваний, а также работа с возникшими инцидентами, незамедлительно сообщила о подделке в полицию", - добавила спикер.
Полиция зарегистрировала факт по статье Уголовного кодекса "Подделка документов", по которой предусмотрено лишение свободы до четырех лет. В настоящее время правоохранители проводят оперативные и следственные мероприятия.
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