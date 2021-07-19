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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы шокированы жестокой расправой живодеров над собакой

Просмотров:664 Опубликовано: Сегодня, 12:28
Казахстанцы шокированы жестокой расправой живодеров над собакой
© AFP 2021 / MAURO PIMENTEL
НУР-СУЛТАН, 18 июл — Sputnik. В Сети распространяют видео, на котором живодеры заживо сжигают собаку, которая не может вырваться из капкана.

Шокирующее видео опубликовали несколько организаций-зоозащитников: животное с горящей шерстью пытается вырваться из ловушки, дергает лапу, жалобно скулит и лает. Ролик длится больше минуты, мучения животного автор снимает до того момента, пока пес не умирает.

Где именно происходит жестокая расправа над собакой, неизвестно. Однако на видео слышны голоса и казахская речь. Автор ролика, комментируя видео, отмечает, какая мучительная смерть досталась собаке. В руках у него жидкость, которая напоминает бензин.

Волонтеры просят министерство внутренних дел Казахстана найти и наказать виновных.

"Настоятельно рекомендуем видео не смотреть. Мы его сильно укоротили. На видео сжигают живую собаку, которая не может ни убежать, ни как-то уменьшить страдания, так как находится в зафиксированном состоянии. Вроде капкан", - говорится в посте.

Казахстанцев, обладающих какой-либо информацией о месте происшествия и личностях живодеров, также просят сообщить в компетентные органы.

"Требуем найти и наказать"; "Ну неужели нельзя их наказать? Где наш закон?"; "Жестоко… требуем найти и наказать"; "Чтобы такие люди были наказы"; "Ну сколько ж можно? Как земля носит таких?", - написали комментаторы.

Правоохранители пока не отреагировали на случившееся. Вместе с тем, казахстанцы продолжают отмечать их аккаунты в соцсетях.

Какое наказание для живодеров в Казахстане

Отметим, что в Казахстане, согласно закону, живодерам грозит штраф в размере до 120 месячных расчетных показателей (350 040 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов. Максимальное наказание за такое деяние - арест на срок до 30 суток.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов разработало проект закона о защите прав животных, однако в парламенте его пока не приняли.

В феврале 2021 года в МВД рассказали о предложениях по ужесточению наказания за живодерство. Среди предложений министерства - лишение свободы сроком до пяти лет и крупный денежный штраф.



Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • tom2005
  • Кинст
  • elek
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 14:01
С живодёрами и садистами надо поступать также, как они со своими жертвами.
А парламентарии озабочены обеспечением своего материального положения, для этого они и рвались во власть, а защита животных их мало волнует.
 
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tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 13:25
Не удивлбсь,если это у нас. У нас половина,и даже больше таких.
 
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  • TU-154
  • tom2005
  • Кинст
 diger (Посетители) Сегодня, 13:07
Вот твари, найти и казнить сволочей, слов нет.. angry Ищите, всех можно найти, ничего в инете не пропадает..следы везде есть.
 
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  • TU-154
  • tom2005
  • Кинст
 elek (Посетители) Сегодня, 13:02
Вот твари, других слов нет.
 
 

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