Казахстанцы шокированы жестокой расправой живодеров над собакой

НУР-СУЛТАН, 18 июл — Sputnik. В Сети распространяют видео, на котором живодеры заживо сжигают собаку, которая не может вырваться из капкана.Шокирующее видео опубликовали несколько организаций-зоозащитников: животное с горящей шерстью пытается вырваться из ловушки, дергает лапу, жалобно скулит и лает. Ролик длится больше минуты, мучения животного автор снимает до того момента, пока пес не умирает.Где именно происходит жестокая расправа над собакой, неизвестно. Однако на видео слышны голоса и казахская речь. Автор ролика, комментируя видео, отмечает, какая мучительная смерть досталась собаке. В руках у него жидкость, которая напоминает бензин.Волонтеры просят министерство внутренних дел Казахстана найти и наказать виновных."Настоятельно рекомендуем видео не смотреть. Мы его сильно укоротили. На видео сжигают живую собаку, которая не может ни убежать, ни как-то уменьшить страдания, так как находится в зафиксированном состоянии. Вроде капкан", - говорится в посте.Казахстанцев, обладающих какой-либо информацией о месте происшествия и личностях живодеров, также просят сообщить в компетентные органы."Требуем найти и наказать"; "Ну неужели нельзя их наказать? Где наш закон?"; "Жестоко… требуем найти и наказать"; "Чтобы такие люди были наказы"; "Ну сколько ж можно? Как земля носит таких?", - написали комментаторы.Правоохранители пока не отреагировали на случившееся. Вместе с тем, казахстанцы продолжают отмечать их аккаунты в соцсетях.Какое наказание для живодеров в КазахстанеОтметим, что в Казахстане, согласно закону, живодерам грозит штраф в размере до 120 месячных расчетных показателей (350 040 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов. Максимальное наказание за такое деяние - арест на срок до 30 суток.Министерство экологии, геологии и природных ресурсов разработало проект закона о защите прав животных, однако в парламенте его пока не приняли.В феврале 2021 года в МВД рассказали о предложениях по ужесточению наказания за живодерство. Среди предложений министерства - лишение свободы сроком до пяти лет и крупный денежный штраф.