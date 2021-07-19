Президент Токаев дал правительству месяц

Президент Касым-Жомарт Токаев дал правительству месяц для принятия мер по борьбе с коронавирусом и увеличению числа вакцинированных граждан в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Twitter Акорды.



"Все поднятые сегодня вопросы должны быть на особом контроле правительства. Нужен четкий план оперативных действий. О принятых мерах прошу доложить в месячный срок", - заявил Токаев.



На рабочем совещании с участием премьер-министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей Токаев поднял вопросы борьбы с коронавирусом, проблемы с антиваксерами, низкой оснащенностью региональных больниц, безнаказанностью граждан, нарушающих режим карантина, а также проблему подделки паспортов вакцинации и ПЦР-анализов.



Глава государства констатировал, что ситуация с коронавирусом в Казахстане ухудшается.



Кроме того, Президент указал, что в некоторых регионах Казахстана неправильно хранили вакцину от коронавируса, из-за чего ее эффективность снизилась.



Он поручил сформировать выездные бригады для помощи регионам с низким охватом вакцинацией.