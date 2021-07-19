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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Президент Токаев дал правительству месяц

Просмотров:525 Опубликовано: Сегодня, 16:12
Президент Токаев дал правительству месяц
Фото:Турар Казангапов
Президент Касым-Жомарт Токаев дал правительству месяц для принятия мер по борьбе с коронавирусом и увеличению числа вакцинированных граждан в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Twitter Акорды.

"Все поднятые сегодня вопросы должны быть на особом контроле правительства. Нужен четкий план оперативных действий. О принятых мерах прошу доложить в месячный срок", - заявил Токаев.

На рабочем совещании с участием премьер-министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей Токаев поднял вопросы борьбы с коронавирусом, проблемы с антиваксерами, низкой оснащенностью региональных больниц, безнаказанностью граждан, нарушающих режим карантина, а также проблему подделки паспортов вакцинации и ПЦР-анализов.

Глава государства констатировал, что ситуация с коронавирусом в Казахстане ухудшается.

Кроме того, Президент указал, что в некоторых регионах Казахстана неправильно хранили вакцину от коронавируса, из-за чего ее эффективность снизилась.

Он поручил сформировать выездные бригады для помощи регионам с низким охватом вакцинацией.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Око (Посетители) Сегодня, 17:09
GOAT,
История с огромным ростом заболевания и высоким количеством летальных исходов во всём мире. Европа снова закрывается, Азия. Открою большууую тайну (её от вас скрывали) - огромный прирост саязано с очередной волной, вызванной мутацией. А именно с бушеванием на всей планете высококонтагиозного дельта штамма от которого больные без защиты просто сгорают за несколько дней.

всё вижу
 
-1
  • Око
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  • Андpей
  • 618965450
 GOAT (Посетители) Сегодня, 16:46
diger,
Та же самая история и в России, как началась принудиловка - сразу взлёт заболевших!
Вывод: Либо власти умышленно завышают количество заболевших и пытаются запугать людей, чтобы они шли на укол, либо из за роста уколовшихся начал работать принцип "супер распространителей" ранее описанных врачами.

В Белоруссии нет принудиловки, заболеваемость не растёт, а даже падает. Хорошо лечат!

Следим за графиками заболеваемости в РФ, РК, РБ. Делаем выводы.
 
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  • leo529
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 Око (Посетители) Сегодня, 16:43
diger,
Пресс скоро накачаю, читая ваши комменты.

Сделайте пожалуйста описание человека получившего вакцину от ковид.

Разрешите, согласно вашей логике писание дам я.
Каждый, кто прошёл два этапа вакцинации от ковид -19:
1. имеет положительный ПЦР тест и является переносчиком Ковид-19.
2. Очень плохо себя чувствует.
3. В крови постоянно присутствуют антитела LgM

Верно? Или ещё есть какие-то клинические и биометрические проявления?

Очень жду. Спасибо.

всё вижу
 
-5
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  • Око
  • Галина63
  • leo529
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 diger (Посетители) Сегодня, 16:27
Народ завакцинировали, результат подъём, если верить этим сводкам... Причём эта картина повсеместная, везде давят народ, принуждают, результат полностью противоположный,идёт увеличение вирусоносителей, как следствие больных.
 
 

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