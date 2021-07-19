Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет ставить под угрозу жизнь казахстанцев из-за упертых антиваксеров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Twitter Акорды.



"В работе с людьми, не желающими вакцинироваться, нужно применять дифференцированный подход. Эта группа далеко не однородна. Причины отказа от вакцинации самые разные. Среди таких людей много и колеблющихся", - приводит Twitter слова Президента.



Он призвал всеми силами убеждать граждан в важности вакцинации.



"В некоторых развитых странах Запада переходят от методов убеждения к мерам принуждения. Мы на это не пойдем, за исключением особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов.



Потому что не можем из-за небольшой группы "упертых" антиваксеров ставить под угрозу здоровье наших граждан, обеспечивающих своим трудом благополучие своих семей", - заявил Глава государства.



Напомним, Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием премьер-министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.