О тысячах зараженных коронавирусом младенцах заявил Токаев

Астана. 19 июня. КазТАГ – О тысячах зараженных коронавирусом младенцах заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.



«Вирус бьет по самому дорогому для нас. В этой борьбе страдают наше старшее поколение, но что очень плохо – дети. Трудно представить себе, но годовалые малыши тяжело заболевают, заразившись от родителей. Еще недавно это было невозможно, но сейчас тысячи младенцев поражены этим опасным вирусом. Единственный способ уберечь себя и своих близких от этой смертоносной опасности – вакцинация», - сказал Токаев на совещании по эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Казахстане в понедельник.



Ранее президент Токаев выразил обеспокоенность санитарно-эпидемиологической ситуацией в Казахстане, отметив, что кабмин заявлял, что ситуация с COVID-19 под контролем, тогда как на деле ситуация ухудшается. Также он выразил мнение, что экзамен пандемией COVID-19 половина акимов в лучшем случае сдает на «тройку». Вместе с тем, он пообещал не применять меры принуждения в отношении антиваксеров, за исключением крупных коллективов. Помимо этого, глава государства выразил обеспокоенность условиями хранения вакцин от коронавируса. Кроме того, президент поручил ужесточить наказание за подделку паспортов вакцинации. Токаев также дал правительству месяц на продвижение вакцины QazVac на рынки третьих стран. Вместе с тем, Токаев поручил ужесточить наказание за нарушение карантина и упростить включение в Ashyq. Также он уличил акимов и кабмин в попытке приукрасить ситуацию с оснащенностью больниц. Завершая совещание, глава государства обратился к казахстанцам в связи с ситуацией с коронавирусом.