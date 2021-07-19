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Историк рассказал о местонахождении ружья Кенесары хана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:15
Историк рассказал о местонахождении ружья Кенесары хана
Фото: 365info.kz
Ружье последнего казахского хана Кенесары Касымова хранится в архивах Омского краеведческого музея. Об этом рассказал руководитель регионального Центра краеведческой информации Алексей Сорокин, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По словам историка, в музее есть несколько фитильных ружей середины XIX века, которые принадлежали казахской знати.

- Про одно из них, инкрустированное фитильное ружье, старые сотрудники музея рассказывали, что это ружье хана Кенесары. И в архиве Западно-Сибирского отдела Русского географического общества есть документ о том, что генерал-губернатор Колпаковский (в XIX веке руководил Степным генерал-губернаторством Российской империи на территории современного Казахстана и части Западной Сибири) действительно дарил музею в 1897 году ружье хана Кенесары, — рассказал Сорокин.

В музее эту информацию не прокомментировали. Но оснований утверждать, что ружье принадлежало казахскому хану, достаточно, считает историк.

30 июня Нурсултан Назарбаев провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Елбасы попросил Путина оказать содействие в поисках и возврате останков казахского хана Кенесары. Президент России пообещал найти и вернуть останки народу Казахстана.


Источник: zakon.kz
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