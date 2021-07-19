О поставке двух миллионов доз вакцины Pfizer рассказал Цой

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о поставке двух миллионов доз вакцины Pfizer, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Детали это предмет конфиденциальности. Мы изначально подписываем торговое соглашение по результатам которых, мы не можем разглашать какие-то подробности сделок. По Pfizer скажу, что да у нас определенные соглашения достигнуты. Сейчас мы прорабатываем вопрос наделения полномочиями Минздрава именно подписывать такие контракты и в дальнейшем на условиях компании Pfizer производить эту поставку", - рассказал Цой в прямом эфире на телеканале "Хабар 24".



По словам министра, детали поставки вакцины будут озвучены после заключения контракта.



"В ближайшее время. Это двухсторонние отношения. Объем, цена будет в контракте. Как мы только заключим, если нам разрешат эту информацию довести до населения, мы это обязательно сделаем. Производить просит от нас конфиденциальности по предоставлению данных, иначе сам контракт может быть аннулирован. Это четвертый квартал. Когда у нас появятся четкие графики поставок. Пока есть предварительные договоренности о двух миллионах. Там все зависит от того, в какие сроки компания сможет нам поставить. Мы прорабатываем этот вопрос", - заключил Цой.