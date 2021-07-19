В Минздраве рассказали о планах по вакцинации детей

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о планах по вакцинации детей и подростков 12-18 лет в Казахстане препаратом от Pfizer/BioNTech, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Мы просто предоставляем эту возможность привить своих детей. Вы знаете, сколько у нас обращений в министерство с просьбой найти вакцины, чтобы защитить детей. К сожалению, мы для взрослых даем такую возможность, а для детей сейчас у нас нет возможности помочь им. То есть это право выбора родителей. С 12 лет сейчас рекомендовано применение вакцины Pfizer. Мы таргетируем возраст от 12 и старше. С акцентом на детский возраст получат такую возможность привиться вакцинами. Соответственно, как граждане решат, нужно вакцинироваться или нет, но мы призываем, потому что вакцина помогает. И, к сожалению, новые штаммы поражают детей", - сообщил министр в прямом эфире на телеканале "Хабар 24" .
Главу Минздрава также спросили, запланированы ли испытания, которые позволят применять вакцины "Спутник V" и QazVac детям.
"Что касается "Спутника", насколько нам известно, такие клинические исследования сейчас проводятся нашими коллегами и производителями вакцин. По QazVac - в казахстанском законодательстве клинические исследования на детях запрещены. Мы такие исследования по QazVac не проводим сейчас", - ответил Цой.
Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают вопрос вакцинации детей препаратом Pfizer.
В Министерстве здравоохранения заявили, что достигли предварительной договоренности с Pfizer о поставке вакцин в Казахстан в четвертом квартале 2021 года.
10 июля Президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 2 миллиона доз вакцины Pfizer должны были поставить в страну еще в мае, но поставка была сорвана.
"Поручаю Администрации Президента и правительству разобраться и принять меры в отношении должностных лиц, которые допускают срыв поставки этого необходимого препарата на наш рынок", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства 10 июля.
Он поручил поставить Pfizer в Казахстан в кратчайшие сроки. "Мы должны диверсифицировать свои предложения в отношении граждан. И некоторые граждане хотели бы привиться именно этой вакциной, поэтому дайте возможность им", - отметил Глава государства.
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