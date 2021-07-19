Министр высказался о признании казахстанского паспорта вакцинации в Европе

Министр здравоохранения Алексей Цой высказался о признании казахстанского паспорта вакцинации в Европе, передает Tengrinews.kz.



"Сейчас мы ведем работу в двустороннем формате между странами. Шесть стран уже признали. Взаимное признание по паспортам вакцинации у нас есть. Это Венгрия, Кипр, Турция, Таиланд, Вьетнам. У нас есть определенные страны, которые уже принимают наши паспорта вакцинации. Дальше мы говорим о том, что у нас есть вакцина CoronaVac, она одобрена ВОЗ, не имеет никаких ограничений. По остальным вакцинам сейчас проводится работа. Мы думаем, в ближайшее время эти вакцины также экстренно получат регистрацию в ВОЗ и войдут в общий список", - сказал Цой в эфире на телеканале "Хабар 24".



Министр сообщил о ведущихся переговорах с европейскими странами по признанию казахстанского паспорта вакцинации.



"Ведутся персонально в двустороннем формате с каждой страной. Наши посольства тоже нацелены на это. Министерство иностранных дел отрабатывает. В том числе с различными организациями, с ЕАЭС переговоры идут. Мы сейчас прорабатываем вопрос поставки других вакцин, которые также имеют аккредитацию в ВОЗ. В ближайшее время они тоже будут доступны в Казахстане", - заключил глава Минздрава.