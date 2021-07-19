В ЗКО акиму объявили выговор за голую вечеринку на пляже

В Западно-Казахстанской области объявили выговор акиму района Батерек. Об этом заявил глава области Гали Искалиев на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции. Поводом стала вечеринка на одном из пляжей в пригороде областного центра, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Информация о вечеринке на одном из частных пляжей появилась в социальных сетях. Выяснилось, что в выходные частные предприниматели арендовали участок и устроили массовое мероприятие. На опубликованном видео молодые люди раздевались и принимали участие в откровенных конкурсах.
"Возле поселка Жайык Трекинского сельского округа района Байтерек на пляже "Ванильные берега " прошла вечеринка. Ее организовал 21-летний житель Уральска, который арендовал пляж. На танцполе неизвестными лицами совершено административное правонарушение, предусмотренное статьей 434 КоАП "Мелкое хулиганство". Один из нарушителей установлен – это 28-летний житель Уральска. По остальным ведется работа ", - отметил начальник управления МПС Департамента полиции Западно-Казахстанской области Мирхат Аженов.
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Гали Искалиев призвал сотрудников компетентных органов привлечь к ответственности всех участников незаконного мероприятия.
"Район Байтерек сейчас находится в "красной" зоне. Акиму района объявляю выговор. Нужно было заранее запретить вечеринку. Необходимо провести воспитательную работу со всеми участниками непристойного мероприятия и довести информацию до директоров школ и руководителей предприятий, где они работают", - сказал Гали Искалиев.
Позже один из организаторов вечеринки извинился на видео.
Также на заседании оперштаба акиму Уральска поручили усилить работу мониторинговых групп. В городе продолжат проводить свадьбы и банкеты.
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