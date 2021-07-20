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В Казахстане утвердили список отходов, которые запрещено сжигать

Просмотров:73 Опубликовано: Сегодня, 13:56
В Казахстане утвердили список отходов, которые запрещено сжигать
Sputnik / Сергей Ермохин
В стране планируют построить мусоросжигательные заводы европейского стандарта. В течение ближайших четырех лет подобные заводы появятся в Нур-Султане, Алматы, Восточно-Казахстанской области и в Актобе.

Решением министерства экологии, геологии и природных ресурсов в Казахстане запрещено сжигать десять видов отходов.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 324 Экологического кодекса Казахстана от 2 января 2021 года приказываю утвердить прилагаемый перечень отходов, не подлежащих энергетической утилизации", - говорится в тексте приказа главы Минэкологии Казахстана.

Перечень отходов, не подлежащих сжиганию:

жидкие отходы;
опасные отходы, которые являются взрывчатыми, коррозийными, окисляемыми, высокоогнеопасными или огнеопасными;
отходы от медицинских или ветеринарных учреждений, которые являются инфицированными;
отходы, содержащие стойкие органические загрязнители;
пестициды;
ртутьсодержащие лампы и приборы;
электронное и электрическое оборудование;
лом цветных и черных металлов;
батареи литиевые, свинцово-кислотные;
отходы строительных материалов.


Источник: sputnik.kz
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