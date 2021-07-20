В Казахстане утвердили список отходов, которые запрещено сжигать

В стране планируют построить мусоросжигательные заводы европейского стандарта. В течение ближайших четырех лет подобные заводы появятся в Нур-Султане, Алматы, Восточно-Казахстанской области и в Актобе.



Решением министерства экологии, геологии и природных ресурсов в Казахстане запрещено сжигать десять видов отходов.



"В соответствии с пунктом 2 статьи 324 Экологического кодекса Казахстана от 2 января 2021 года приказываю утвердить прилагаемый перечень отходов, не подлежащих энергетической утилизации", - говорится в тексте приказа главы Минэкологии Казахстана.



Перечень отходов, не подлежащих сжиганию:



жидкие отходы;

опасные отходы, которые являются взрывчатыми, коррозийными, окисляемыми, высокоогнеопасными или огнеопасными;

отходы от медицинских или ветеринарных учреждений, которые являются инфицированными;

отходы, содержащие стойкие органические загрязнители;

пестициды;

ртутьсодержащие лампы и приборы;

электронное и электрическое оборудование;

лом цветных и черных металлов;

батареи литиевые, свинцово-кислотные;

отходы строительных материалов.

