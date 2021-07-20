Экспертиза подтвердила, что Асель Айтпаеву насиловал ее родственник

В Грузии получены результаты экспертизы по делу погибшей там казахстанки Асель Айтпаевой, передает ЭК.
Как сообщила корреспонденту ЭК мать погибшей Айсулу Айтпаева, в теле ее дочери экспертиза обнаружила следы ДНК их родственника Мурата Меирбекова, к которому Асель в апреле этого года поехала устраиваться на работу. Ранее в Грузии ему было заочно предъявлено обвинение в изнасиловании. В Казахстане же Меирбекова подозревают в торговле людьми, вот уже несколько месяцев он находится под стражей. Возможно, что, когда результаты экспертизы будут на руках у казахстанских правоохранителей, подозреваемому предъявят новое обвинение — в изнасиловании. Ранее об этом в интервью ЭК говорил адвокат Айтпаевых.
Как уже писал ЭК, 26-летняя Асель Айтпаева погибла в Грузии 5 мая при невыясненных обстоятельствах. Правоохранительные органы этой страны задержали 57-летнего Бесо Тордуа, предъявив ему обвинения в изнасиловании девушки и доведении до самоубийства. Несколько дней назад он скончался в больнице.
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