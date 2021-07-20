Россия начала переброску танков к границе Афганистана

Т-72 на параде Победы. Фото из открытых источников
Российские танкисты совершили 200-километровый марш и прибыли на таджикистанский полигон Харб-Майдон вблизи границы с Афганистаном, где будут участвовать в совместных учениях России, Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
«В ходе марша экипажи танков Т-72 отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации „противника”.
По прибытии на полигон экипажи приступили к инженерному оборудованию позиций и укрытий для боевых машин», — говорится в сообщении.
На полигон уже переброшено около 50 единиц российской военной техники; сколько всего бронированных машин будет участвовать в маневрах, в пресс-службе не уточнили.
Накануне Минобороны России сообщило, что с 5 по 10 августа на Харб-Майдоне в 20 км от границы с Афганистаном состоятся совместные учения военных России, Узбекистана и Таджикистана.
В ходе учения отработаем подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований», — сказал Лапин.
Ситуация в Афганистане обострилась после того, как американцы и союзники вывели значительную часть своего контингента, а также покинули аэродром Баграм — главную военную базу в стране. После этого в наступление перешли отряды движения «Талибан»* (признанного в России террористической организацией).
Афганская армия не способна оказывать серьезное сопротивление и быстро отступает. Талибы значительно продвинулись в пограничной с Таджикистаном провинции Бадахшан и взяли под контроль участок афганско-таджикской границы протяженностью более 900 км. Всего ее протяженность составляет около 1340 км. Около 1 тыс. солдат правительственной армии Афганистана уже укрылись на территории Таджикистана.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном.
Ранее о готовности оказать необходимую поддержку республике в разговоре с Рахмоном заявил президент России Владимир Путин.
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