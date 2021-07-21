Казахстан обогнал Россию и Малайзию по скорости интернета

Казахстан обогнал Россию и Малайзию по скорости мобильного интернета, передает Tengrinews.kz. Об этом свидетельствуют данные аналитического издания Finprom.



В рейтинге стран по скорости мобильного интернета в июне 2021 года Казахстан занял 80-е место. Это на пять позиций лучше, чем месяцем ранее, и на 15 мест, чем годом ранее. Скорость мобильного интернета достигла 30,18 мегабит в секунду. В июне прошлого года этот показатель составлял 21,25.



"Стоит отметить, что скорость интернет-соединения увеличивается прогрессирующими темпами четвертый месяц подряд", - подчеркивает издание.



Среди стран СНГ скорость мобильного интернета в Казахстане больше, чем в России, Кыргызстане, Узбекистане, Беларуси, Таджикистане. Среди прочих стран мира Казахстан обошел Малайзию, Египет, Индию, Венесуэлу.



Средняя скорость мобильного интернета в мире в июне составила 55,34 мегабит в секунду. Лидируют такие страны, как ОАЭ (193,51 мегабит в секунду), Южная Корея (180,48 мегабит в секунду) и Катар (171,76 мегабит в секунду). Самая низкая скорость была зафиксирована в Афганистане - всего 7,37 мегабит в секунду.



В Казахстане на 1 июля текущего года насчитывалось уже 24,2 миллиона абонентов сотовой связи. Это на 1,2 процента больше, чем годом ранее. Из них 15,8 миллиона абонентов имеют доступ к интернету - сразу плюс семь процентов за год. Доля абонентов, имеющих доступ к Всемирной сети, выросла до 65,3 процента в июне текущего года против 61,8 процента годом ранее.