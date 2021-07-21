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Сестра президента Таджикистана умерла от коронавируса - СМИ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:02
Сестра президента Таджикистана умерла от коронавируса - СМИ
Иллюстративное фото
Сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона – 64-летняя Курбонби Рахмонова - скончалась 20 июля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

По информации источника в министерстве здравоохранения Таджикистана, у Рахмоновой была коронавирусная инфекция, она проходила лечение в клинической больнице №5 в Душанбе.

Рахмонову похоронят 21 июля на ее малой родине в районе Дангара на юге страны.

В связи ее с кончиной правительство Таджикистана выразило соболезнование президенту, родным и близким.

Отметим, что 5 июля от болезни с симптомами коронавируса скончалась мать супруги президента Таджикистана, 88-летняя Узбекби Асадуллоева.


Источник: tengrinews.kz
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