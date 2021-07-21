Сестра президента Таджикистана умерла от коронавируса - СМИ

Сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона – 64-летняя Курбонби Рахмонова - скончалась 20 июля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По информации источника в министерстве здравоохранения Таджикистана, у Рахмоновой была коронавирусная инфекция, она проходила лечение в клинической больнице №5 в Душанбе.



Рахмонову похоронят 21 июля на ее малой родине в районе Дангара на юге страны.



В связи ее с кончиной правительство Таджикистана выразило соболезнование президенту, родным и близким.



Отметим, что 5 июля от болезни с симптомами коронавируса скончалась мать супруги президента Таджикистана, 88-летняя Узбекби Асадуллоева.