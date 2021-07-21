Олимпиада в Токио: Казахстан остался без трансляции Игр

Телеканал Qazaqstan сделал официальное заявление о трансляции Олимпиады в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан».



«В ответ на запросы телезрителей и представителей СМИ по поводу трансляции XXXII летних Олимпийских игр сообщаем следующее.



Право прямой трансляции Олимпийских игр в Токио принадлежит компании Dentsu Inc.. Корпорация «Казахстан» и АО «Хабар» вели переговоры с Dentsu Inc. о возможности трансляции летних Олимпийских игр в Казахстане республиканскими телеканалами Qazaqstan, Qazsport и «Хабар» с 2019 года. Однако, несмотря на длительные переговоры, прийти к договоренности стороны пока не смогли. Причина заключается в том, что правообладатель установил цену лицензии на трансляцию Игр на 123% больше, чем в 2016 и 2018 годы.



В настоящее время телеканалы Qazaqstan, Qazsport и «Хабар» готовятся к информационной поддержке казахстанских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Токио, и оперативному информированию отечественных телезрителей. У телеканалов есть возможность получения фото и видеоматериалов Национального олимпийского комитета и крупных зарубежных информационных агентств.



XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта.



16 июля основная часть казахстанской команды олимпийцев отправилась в Японию. Первым рейсом из Алматы вылетели 128 человек: спортсмены, тренеры, врачи, члены комплексно-научных групп, сотрудники миссии Казахстана на Олимпиаде.



С олимпийской базы «Акбулак» в Токио отправились каратисты, лучники, команды по настольному теннису и фехтованию, тяжелоатлеты и боксёры. С двух других тренировочных баз выехали пловцы, ватерполисты, легкоатлеты, велогонщики, команды по стендовой и пулевой стрельбе и дзюдоисты.