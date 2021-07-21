Олимпиада в Токио: Казахстан остался без трансляции Игр

Телеканал Qazaqstan сделал официальное заявление о трансляции Олимпиады в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан».
«В ответ на запросы телезрителей и представителей СМИ по поводу трансляции XXXII летних Олимпийских игр сообщаем следующее.
Право прямой трансляции Олимпийских игр в Токио принадлежит компании Dentsu Inc.. Корпорация «Казахстан» и АО «Хабар» вели переговоры с Dentsu Inc. о возможности трансляции летних Олимпийских игр в Казахстане республиканскими телеканалами Qazaqstan, Qazsport и «Хабар» с 2019 года. Однако, несмотря на длительные переговоры, прийти к договоренности стороны пока не смогли. Причина заключается в том, что правообладатель установил цену лицензии на трансляцию Игр на 123% больше, чем в 2016 и 2018 годы.
В настоящее время телеканалы Qazaqstan, Qazsport и «Хабар» готовятся к информационной поддержке казахстанских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Токио, и оперативному информированию отечественных телезрителей. У телеканалов есть возможность получения фото и видеоматериалов Национального олимпийского комитета и крупных зарубежных информационных агентств.
XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта.
16 июля основная часть казахстанской команды олимпийцев отправилась в Японию. Первым рейсом из Алматы вылетели 128 человек: спортсмены, тренеры, врачи, члены комплексно-научных групп, сотрудники миссии Казахстана на Олимпиаде.
С олимпийской базы «Акбулак» в Токио отправились каратисты, лучники, команды по настольному теннису и фехтованию, тяжелоатлеты и боксёры. С двух других тренировочных баз выехали пловцы, ватерполисты, легкоатлеты, велогонщики, команды по стендовой и пулевой стрельбе и дзюдоисты.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.