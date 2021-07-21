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Сахар, сыры, колбасы - какие продукты зависят от импорта в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:03
Сахар, сыры, колбасы - какие продукты зависят от импорта в Казахстане
Иллюстративное фото
Аналитики Energyprom.kz изучили показатели обеспеченности внутренним производством в этом году продуктов, по которым в докризисный период наблюдался дефицит, передает Tengrinews.kz.

За январь - май текущего года производство свежей, охлажденной и мороженой рыбы сократилось в сравнении с прошлым годом на 23,1 процента, до 17,4 тысячи тонн. Выпуск приготовленной или консервированной иным способом рыбы, а также икры и ее заменителей сократился за год на 12,4 процента, до 6,8 тысячи тонн.

Производство колбасных изделий незначительно выросло: на 0,1 процента, до 23,7 тысячи тонн. Также в плюсе выпуск свежего или охлажденного мяса птицы: на 0,8 процента за год, до 44 тысяч тонн.

Выпуск сыра и творога вырос до 14,9 тысячи тонн за пять месяцев - на 14,9 процента больше, чем годом ранее. Производство сахара увеличилось сразу в 4,3 раза, до 113,8 тысячи тонн.

Именно эти продуктовые категории были названы наиболее проблемными и импортозависимыми в "докоронакризисном" 2019 году. Тогда, по данным сайта премьер-министра, по 23 из 29 видов продтоваров обеспеченность за счет отечественного производства составляла 80 процентов и более, а по некоторым - более 100 процентов. Исключение составляли 6 товаров - рыба (60,8 процента), колбасные изделия (62 процента), сыры и творог (57 процентов), сахар (46,6 процента), мясо птицы (58,3 процента), а также яблоки (62,9 процента), по которым наблюдалась ощутимая зависимость от поставщиков-импортеров.

По данным аналитиков, за январь – апрель 2021 года отечественные компании обеспечили спрос на сахар всего на 42,2 процента. Уровень обеспеченности спроса на колбасы и аналогичные изделия из мяса сократился до 58,9 процента, против 63,3 процента годом ранее. По итогам четырех месяцев производство в секторе осталось на прошлогоднем уровне, при этом импорт вырос на 20,4 процента, до 13,1 тысячи тонн.

Лучше показатели в сегментах мяса птицы, здесь местные производители обеспечивают спрос на 71,4 процента, рыбы, ракообразных и моллюсков - на 53 процента, сыра и творога - на 54,2 процента. Среди этих товарных категорий сократился в годовой динамике только импорт птицы - на незначительные 0,5 процента. Импорт рыбы вырос на 0,7 процента, сыра и творога - на 5,8 процента.

Сейчас, по данным Минсельхоза, в стране имеются запасы различных продтоваров в объеме 795 тысяч тонн, в том числе у предприятий-производителей - 298 тысячи, на складах - 93,2 тысячи, в торговых сетях - 353,2 тысячи, в стабилизационных фондах - 19,8 тысячи.

Запасов скоропортящихся продуктов достаточно на неделю и более, а продукты длительного хранения запасены на несколько месяцев. По данным министерства, производство продуктов питания наращивается, а запасы постоянно обновляются и пополняются, поэтому дефицита по ним нет и не ожидается.


Источник: tengrinews.kz
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