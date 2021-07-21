МОК выступил с заявлением по "антисекс-кроватям" на Олимпиаде в Токио

Уникальные кровати сделаны из картона и не выдерживают веса двух человек или резких движений.



В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались по поводу "антисекс-кроватей" на Олимпиаде в Токио.



Разработанные задолго до пандемии кровати не являются частью мер противодействия COVID в Токио, заявили в комитете. Кровати в олимпийской деревне, представленные в январе 2020 года, являются частью усилий организаторов по сокращению отходов и демонстрации возможностей экономики замкнутого цикла, пишет РИА Новости.





Кровати изготовлены из высокопрочных картонных материалов, которые выдерживают вес до 200 килограмм. Они легкие и легко разбираются для облегчения переноса.



"Кровати будут использоваться спортсменами как на Олимпиаде, так и на Паралимпиаде, и будут переработаны в бумагу после Игр. Они оснащены модульными матрасами из полиэтиленовых волокон, которые после Игр будут переработаны в пластиковые изделия", — отметил представитель пресс-службы МОК.



Ранее управляющий Олимпийской деревней в Токио Такэси Китадзима заявил, что койка выдерживает вес только одного человека, поэтому на ней не следует прыгать и "праздновать".



Спортсмены в шутку прозвали кровати "антисексом". В Токио с 12 июля ввели четвертый по счету режим чрезвычайной ситуации. Он действует до 22 августа, на все время проведения Олимпиады (23 июля — 8 августа). Эта Олимпиада должна стать самой масштабной по количеству представленных видов спорта — 33 и по их категориям — 339. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов и 41 тысячи сопровождающих лиц и делегаций.



