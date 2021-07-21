«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 21 Июля
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.19 KZT
  • €1 = 503.14 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

МОК выступил с заявлением по "антисекс-кроватям" на Олимпиаде в Токио

Просмотров:716 Опубликовано: Сегодня, 13:14
МОК выступил с заявлением по "антисекс-кроватям" на Олимпиаде в Токио
© AP Photo / Jae C. Hong
Уникальные кровати сделаны из картона и не выдерживают веса двух человек или резких движений.

В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались по поводу "антисекс-кроватей" на Олимпиаде в Токио.

Разработанные задолго до пандемии кровати не являются частью мер противодействия COVID в Токио, заявили в комитете. Кровати в олимпийской деревне, представленные в январе 2020 года, являются частью усилий организаторов по сокращению отходов и демонстрации возможностей экономики замкнутого цикла, пишет РИА Новости.


Кровати изготовлены из высокопрочных картонных материалов, которые выдерживают вес до 200 килограмм. Они легкие и легко разбираются для облегчения переноса.

"Кровати будут использоваться спортсменами как на Олимпиаде, так и на Паралимпиаде, и будут переработаны в бумагу после Игр. Они оснащены модульными матрасами из полиэтиленовых волокон, которые после Игр будут переработаны в пластиковые изделия", — отметил представитель пресс-службы МОК.

Ранее управляющий Олимпийской деревней в Токио Такэси Китадзима заявил, что койка выдерживает вес только одного человека, поэтому на ней не следует прыгать и "праздновать".

Спортсмены в шутку прозвали кровати "антисексом". В Токио с 12 июля ввели четвертый по счету режим чрезвычайной ситуации. Он действует до 22 августа, на все время проведения Олимпиады (23 июля — 8 августа). Эта Олимпиада должна стать самой масштабной по количеству представленных видов спорта — 33 и по их категориям — 339. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов и 41 тысячи сопровождающих лиц и делегаций.



Источник: sputnik.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика