Казанского стрелка признали невменяемым - СМИ

Экспертиза признала невменяемым Ильназа Галявиева, который устроил массовый расстрел в казанской школе № 175, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"По нашей информации, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств", - говорится в публикации "Газеты ОНК" – официального органа общественных наблюдательных комиссий.
Напомним, 11 мая в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175. В результате погибли девять человек, в том числе семеро детей и двое преподавателей - 25-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева и 55-летняя учительница начальных классов Венера Айзатова. Еще 24 человека пострадали.
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