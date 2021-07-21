В Казахстане строят первый автоматизированный мусоросортировочный комплекс

В Усть-Каменогорске ознакомились с ходом строительства современного мусоросортировочного комплекса. Объект является основным в совместном проекте акимата Восточного Казахстана и Оператора РОП. Работы на участке начались 28 мая, сейчас на площадке будущего завода залит фундамент здания, подведены коммуникации и ведутся подготовительные работы к монтажу корпуса из металлоконструкций.



Завод строится возле действующего мусорного полигона. Пригородная территория в 4,2 гектара специально определена для объектов системы обращения с отходами. Сначала весь мусор будет поступать на завод, проходить сортировку, а затем прессованные остатки будут захоранивать на полигоне.



"Позавчера на полигоне горел мусор, потому что сейчас на полигон попадают отходы, представляющие материальную ценность, это бумага, пластик. Вторсырье под воздействием климата начинает гореть, когда мы запустим завод по сортировке, процесс горения отходов на полигоне будет исключен при соблюдении всех экологических норм и требований. На этой площадке будет расположен не имеющий аналогов в Казахстане завод с автоматической сортировкой, сортироваться будет до 30 процентов", - отметил председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев.



Планируемая мощность мусоросортировочного комплекса - 100 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 30 августа 2021 года. Делегации также было представлено доставленное из Греции оборудование автоматизированной сортировочной линии.



Установка известного мирового бренда Sabo стоимостью 1,35 миллиарда тенге приобретена Оператором РОП и будет передана на баланс городского акимата. На сегодняшний день из Греции доставлены оптические и баллистические сепараторы, финальная поставка оборудования и монтаж запланированы на начало августа. Далее в планах городских властей решение проблемы с неперарабатываемыми отходами, которые попадают на свалки.



В Усть-Каменогорске внедряется комплексная система обращения с отходами. Мы сегодня увидели часть важных объектов: контейнерные площадки, строительство завода по сортировке отходов. Ключевым звеном также станет строительство завода по переработке отходов в энергию в Усть-Каменогорске. Наш город стал одним из шести населенных пунктов, вошедших в проект Waste to Energy. Энергетическая утилизация является важной частью процесса обращения с отходами, следует понимать, что раздельный сбор, извлечение из отходов вторичного сырья - это максимум 35-40 процентов использования отходов, с остальными отходами надо что-то делать, и решением будет строительство завода Waste to Energy", - рассказал заместитель акима города Денис Федченко.



Для областного центра Оператором РОП также закуплено и передано акимату 760 пластиковых контейнеров желтого цвета для сбора "легкого" вторсырья и 514 синих контейнеров колокольного типа, предназначенных для отходов. Для обслуживания контейнеров для сбора вторсырья Оператором РОП приобретено и передано на баланс акимата 6 новых мусоровозов.



Аналогичные закупки контейнеров, сортировочных линий и мусоровозов проведены для городов Семей и Актобе, также объявлен тендер на покупку контейнеров для Алматинской области. До 2025 года Оператор РОП совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов планирует охватить раздельным сбором ТБО большинство регионов Казахстана.