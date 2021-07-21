Имена нарушителей карантина будут публиковать в Казахстане

Имена нарушителей карантина с "красным" статусом в Ashyq будут публиковать в СМИ. Об этом говорится в сообщении Межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению коронавируса, передает Tengrinews.kz.
Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны, на котором были рассмотрены вопросы организации исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, данных на совещании по эпидемиологической ситуации в стране 19 июля.
"МВК принято решение ужесточить меры в отношении лиц с "красным" и "желтым" статусами, посещающих общественные места, которые зафиксированы через Ashyq. Теперь имена нарушителей карантинного режима с "красным" статусом будут опубликованы в средствах массовой информации", - говорится в сообщении.
Также Тугжанов дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительную работу в плане иммунизации, а также повысить охват населения вакцинацией от коронавирусной инфекции.
Вице-премьер, заслушав доклады представителей госорганов, поручил в кратчайшие сроки принять следующие меры по исполнению поручений Главы государства:
разработать и внести конкретный план оперативных действий по недопущению распространения коронавирусной инфекции с учетом появления новых штаммов; проработать вопрос регистрации отечественной вакцины QazVac во Всемирной организации здравоохранения и дальнейшего ее продвижения на рынки третьих стран, разработать четкую дорожную карту в данном направлении; проработать вопрос ужесточения требований к соблюдению карантинных ограничений; сформировать выездные бригады для оказания методической помощи регионам с низким темпом вакцинации; внести конкретные предложения по обеспечению дооснащения отделений реанимации и служб скорой медицинской помощи в соответствии с протоколами диагностики и лечения коронавируса; принять меры по решению вопроса централизованного закупа препарата "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусом; Министерству внутренних дел совместно с другими заинтересованными государственными органами создать межведомственную специальную группу по пресечению поддельных паспортов вакцинации; Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Национальной палатой "Атамекен" и Министерством здравоохранения упростить требования по включению субъектов бизнеса в программу Ashyq.
Ранее Токаев потребовал ужесточить наказание для нарушителей карантина.
"За последнее время растет число зараженных и контактных, то есть лиц с "красным" и "желтым" статусами, посещающих общественные места. Как только программа их регистрирует, недобросовестные граждане разбегаются в поисках другого места досуга.
Видимо, подобные безответственные лица нисколько не боятся штрафов, ибо их никто не выписывает. А ведь фиксация ИИН и иммунного статуса в системе имеется. Подобная безответственность должна быть наказуема. Поручаю ужесточить требования за несоблюдение карантинных ограничений", - заявил Президент.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz