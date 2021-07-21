Имена нарушителей карантина будут публиковать в Казахстане

Имена нарушителей карантина с "красным" статусом в Ashyq будут публиковать в СМИ. Об этом говорится в сообщении Межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению коронавируса, передает Tengrinews.kz.



Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны, на котором были рассмотрены вопросы организации исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, данных на совещании по эпидемиологической ситуации в стране 19 июля.



"МВК принято решение ужесточить меры в отношении лиц с "красным" и "желтым" статусами, посещающих общественные места, которые зафиксированы через Ashyq. Теперь имена нарушителей карантинного режима с "красным" статусом будут опубликованы в средствах массовой информации", - говорится в сообщении.



Также Тугжанов дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительную работу в плане иммунизации, а также повысить охват населения вакцинацией от коронавирусной инфекции.



Вице-премьер, заслушав доклады представителей госорганов, поручил в кратчайшие сроки принять следующие меры по исполнению поручений Главы государства:



разработать и внести конкретный план оперативных действий по недопущению распространения коронавирусной инфекции с учетом появления новых штаммов;

проработать вопрос регистрации отечественной вакцины QazVac во Всемирной организации здравоохранения и дальнейшего ее продвижения на рынки третьих стран, разработать четкую дорожную карту в данном направлении;

проработать вопрос ужесточения требований к соблюдению карантинных ограничений;

сформировать выездные бригады для оказания методической помощи регионам с низким темпом вакцинации;

внести конкретные предложения по обеспечению дооснащения отделений реанимации и служб скорой медицинской помощи в соответствии с протоколами диагностики и лечения коронавируса;

принять меры по решению вопроса централизованного закупа препарата "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусом;

Министерству внутренних дел совместно с другими заинтересованными государственными органами создать межведомственную специальную группу по пресечению поддельных паспортов вакцинации;

Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Национальной палатой "Атамекен" и Министерством здравоохранения упростить требования по включению субъектов бизнеса в программу Ashyq.



Ранее Токаев потребовал ужесточить наказание для нарушителей карантина.



"За последнее время растет число зараженных и контактных, то есть лиц с "красным" и "желтым" статусами, посещающих общественные места. Как только программа их регистрирует, недобросовестные граждане разбегаются в поисках другого места досуга.



Видимо, подобные безответственные лица нисколько не боятся штрафов, ибо их никто не выписывает. А ведь фиксация ИИН и иммунного статуса в системе имеется. Подобная безответственность должна быть наказуема. Поручаю ужесточить требования за несоблюдение карантинных ограничений", - заявил Президент.