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Участников голой вечеринки арестовали в ЗКО

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:57
Участников голой вечеринки арестовали в ЗКО
Кадр из видео
Двое участников голой вечеринки на пляже в пригороде Уральска арестованы. Судьбу еще одного решит административный суд района Байтерек. Также в суде рассмотрят ответственность организаторов незаконного массового мероприятия, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Полицейские сообщили, что им удалось установить личности троих активных участников голой вечеринки на пляже в пригороде Уральска. В отношении молодых людей были составлены административные протоколы по части 1 статьи 434 (Мелкое хулиганство). Дело было рассмотрено районным судом №2 района Байтерек ЗКО.

"28-летний мужчина признан виновным и ему назначено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 10 суток, 20-летней женщине назначен арест сроком на пять суток", - сообщили в пресс службе областного суда ЗКО.

В суде отметили, что нарушение общественного порядка произошло около двух часов ночи 18 июля на пляже "Ванильные берега". Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения и участвовали в танцах в обнаженном виде.

Отметим, что также составлены протоколы в отношении владельцев и арендаторов пляжа.

"Регион находится в "красной" зоне и массовые скопления людей запрещены. Для владельцев ИП штраф составляет 230 МРП (670 910тенге), для ТОО - 310 МРП (904 270 тенге)", - отметил главный государственный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев.

Напомним, что в пригороде Уральска на частном пляже устроили вечеринку. На ней молодые люди принимали участие в непристойных конкурсах, раздеваясь догола. Данный инцидент был рассмотрен на заседании оперативного штаба. Аким ЗКО сделал выговор акиму района Байтерек и призвал строго наказать всех участников вечеринки.


Источник: Tengrinews.kz
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